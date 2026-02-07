Жена пропадна в дупка в "Южен"

© Фейсбук Жителите на район "Южен“ разчитат на късмета си, за да преминат по разбитите тротоари и улици. Поредният абсурд, за който научи Plovdiv24.bg се е разиграл днес на метри от административната сграда на района – на ключовото кръстовище между ул. "Скопие" и бул. "Македония".







Жена е пропаднала в необозначена дупка в тротоара, която по думите на хората се е получила от автобусите, които завиват надясно по булеварда. Те недоумяват защо ако "обикновен" шофьор допусне грешка и засегне инфраструктурен елемент, общината моментално ще търси начин да го санкционира, а за превозвачите липсва възмездие.



"Не съм съгласен ремонтът, ако въобще има такъв след инцидента, да бъде платен отново с моите данъци!", коментира възмутен очевидец в социалните мрежи.







Бъдете внимателни, когато ви се налага да ходите пеша, защото може би тротоарите са по-опасни от самото движение.