Жена от Пловдив: Затваряйте прозорците! От Шекера обгазяват!

© Фейсбук За пожар в "Шекер махала" в Пловдив съобщи жена в популярната група във фейсбук Забелязано в Пловдив- Seen in Plovdiv, видя Plovdiv24.bg. В публикацията си жената призовава живеещите в Кършияка да си затварят прозорците.



Причините за възникването на пламъците тепърва ще се изясняват, но в район "Северен“ многократно съобщават за обгазяване от пожари, предизвикани от запалени гуми. Най-често се палят стари гуми, за да може част от суровините в тях да се предават в пунктовете за желязо.



