ЗАРЕЖДАНЕ...
Жалба в КЗК блокира модернизацията на социалните услуги в Пловдив
©
Въпросите им са свързани с прекратен проект за модернизиране на дългосрочните грижи и с напредъка по ремонта на Дома за стари хора "Св. Василий Велики“.
В годишния план за социалните услуги на общината е било заложено създаването на 15 нови услуги за резидентна грижа. Те трябваше да бъдат реализирани чрез директно финансиране по процедура "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги“, част от мярката "Модернизиране на дългосрочната грижа“.
Проектът се финансира по Компонент "Социално включване“, Инвестиция П39 "Модернизиране на дългосрочните грижи“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Съгласно информация в ИСУН обаче, проектът е прекратен. Съветниците поставиха въпроса какви са причините за това, след като инициативата е насочена към подобряване качеството на живот на 225 лица с увреждания, както и на техните семейства. Те настояват да бъде посочено кой носи отговорност за спирането на процедурата.
От отговора на заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов стана ясно, че обществената поръчка е прекратена от Министерство на труда и социалната политика. Причината е подадена жалба в Комисия за защита на конкуренцията, като процедурата е спряна в самото начало и не са подавани оферти от кандидати.
По думите на Сакъбов, при евентуално неизпълнение в срок глобалната финансова корекция ще бъде за сметка на министерството. Той подчерта, че общината има интерес проектът да бъде реализиран.
В процес на изпълнение в момента е модернизацията на Дом за стари хора "Св. Василий Велики“ в Пловдив. Строително-монтажните дейности и доставката на оборудване и обзавеждане се извършват от фирма Запрянови 03 ООД, като крайният срок за приключване е 30 юни 2026 г.
Съветниците поставиха въпроса дали ще има забавяне, тъй като към момента са усвоени по-малко от половината средства по проекта.
Заместник-кметът обясни, че ремонтът се извършва в добри темпове. Към 26 февруари 2026 г. няма усвояване на средства по договора, тъй като част от дейностите се извършват извън договор и не могат да бъдат актувани. Доскоро в сградата е функционирала кухнята за приготвяне на храна, но помещенията вече са освободени, което осигурява пълен фронт за работа на строителите.
Срокът за завършване на ремонта остава 30 юни 2026 г.
Още от категорията
/
Директорът на Куклен театър - Пловдив: От служебното правителство очаквам активни действия за плащания
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.