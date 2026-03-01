Общинските съветници Николай Гюров, Илия Гатев и Димитър Арнаудов от групата "Независими за Пловдив“ отправиха официално питане по време на последната сесия на Общинския съвет в Пловдив относно изпълнението на инвестиционни проекти в социалните домове към Община Пловдив, съобщаваВъпросите им са свързани с прекратен проект за модернизиране на дългосрочните грижи и с напредъка по ремонта на Дома за стари хора "Св. Василий Велики“.В годишния план за социалните услуги на общината е било заложено създаването на 15 нови услуги за резидентна грижа. Те трябваше да бъдат реализирани чрез директно финансиране по процедура "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги“, част от мярката "Модернизиране на дългосрочната грижа“.Проектът се финансира по Компонент "Социално включване“, Инвестиция П39 "Модернизиране на дългосрочните грижи“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.Съгласно информация в ИСУН обаче, проектът е прекратен. Съветниците поставиха въпроса какви са причините за това, след като инициативата е насочена към подобряване качеството на живот на 225 лица с увреждания, както и на техните семейства. Те настояват да бъде посочено кой носи отговорност за спирането на процедурата.От отговора на заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов стана ясно, че обществената поръчка е прекратена от Министерство на труда и социалната политика. Причината е подадена жалба в Комисия за защита на конкуренцията, като процедурата е спряна в самото начало и не са подавани оферти от кандидати.По думите на Сакъбов, при евентуално неизпълнение в срок глобалната финансова корекция ще бъде за сметка на министерството. Той подчерта, че общината има интерес проектът да бъде реализиран.В процес на изпълнение в момента е модернизацията на Дом за стари хора "Св. Василий Велики“ в Пловдив. Строително-монтажните дейности и доставката на оборудване и обзавеждане се извършват от фирма Запрянови 03 ООД, като крайният срок за приключване е 30 юни 2026 г.Съветниците поставиха въпроса дали ще има забавяне, тъй като към момента са усвоени по-малко от половината средства по проекта.Заместник-кметът обясни, че ремонтът се извършва в добри темпове. Към 26 февруари 2026 г. няма усвояване на средства по договора, тъй като част от дейностите се извършват извън договор и не могат да бъдат актувани. Доскоро в сградата е функционирала кухнята за приготвяне на храна, но помещенията вече са освободени, което осигурява пълен фронт за работа на строителите.Срокът за завършване на ремонта остава 30 юни 2026 г.