|Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
Жалбата е подадена на 16 декември 2025 г. от Сдружение "Национална асоциация за защита на пациента“. Това е втора жалба по конкретната обществена поръчка, тъй като тя се обжалва и от "Тери 09“ ЕООД, като към момента тече срокът за отстраняване на нередности по подадената от дружеството жалба.
Предвид социалната значимост на обжалваната процедура КЗК образува с приоритет производството и ще се произнесе в най-кратки срокове, пише в съобщението.
Жалбата от Сдружение "Национална асоциация за защита на пациента“ е срещу откриването на обществената поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на кетъринг ("топъл обяд“) за най-нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив“ по процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., финансирана от ЕСФ плюс.
Поръчката е разделена на две обособени позиции, като прогнозната ѝ стойност, съгласно обявлението на възложителя, е 10,36 млн. лв. за срок от 24 месеца.
