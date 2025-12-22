ИЗПРАТИ НОВИНА
Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:45Коментари (0)152
Производство по жалба срещу решението на Община Пловдив за откриване на обществена поръчка за услугата "топъл обяд“ за нуждаещи се лица образува Комисията по защита на конкуренцията (КЗК), съобщават от антимонополния регулатор.

Жалбата е подадена на 16 декември 2025 г. от Сдружение "Национална асоциация за защита на пациента“. Това е втора жалба по конкретната обществена поръчка, тъй като тя се обжалва и от "Тери 09“ ЕООД, като към момента тече срокът за отстраняване на нередности по подадената от дружеството жалба.

Предвид социалната значимост на обжалваната процедура КЗК образува с приоритет производството и ще се произнесе в най-кратки срокове, пише в съобщението.

Жалбата от Сдружение "Национална асоциация за защита на пациента“ е срещу  откриването на обществената поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на кетъринг ("топъл обяд“) за най-нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив“ по процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., финансирана от ЕСФ плюс. 

Поръчката е разделена на две обособени позиции, като прогнозната ѝ стойност, съгласно обявлението на възложителя, е 10,36 млн. лв. за срок от 24 месеца.







