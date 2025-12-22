Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева

© Производство по жалба срещу решението на Община Пловдив за откриване на обществена поръчка за услугата "топъл обяд“ за нуждаещи се лица образува Комисията по защита на конкуренцията (КЗК), съобщават от антимонополния регулатор.



Жалбата е подадена на 16 декември 2025 г. от Сдружение "Национална асоциация за защита на пациента“. Това е втора жалба по конкретната обществена поръчка, тъй като тя се обжалва и от "Тери 09“ ЕООД, като към момента тече срокът за отстраняване на нередности по подадената от дружеството жалба.



Предвид социалната значимост на обжалваната процедура КЗК образува с приоритет производството и ще се произнесе в най-кратки срокове, пише в съобщението.



Жалбата от Сдружение "Национална асоциация за защита на пациента“ е срещу откриването на обществената поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на кетъринг ("топъл обяд“) за най-нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив“ по процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., финансирана от ЕСФ плюс.



Поръчката е разделена на две обособени позиции, като прогнозната ѝ стойност, съгласно обявлението на възложителя, е 10,36 млн. лв. за срок от 24 месеца.