|Земетресение край Пловдив
Епицентърът е на 12,4 километра югозападно от град Раковски, а дълбочината – 8,4 километра.
Няма данни то да е било усетено.
Тази сутрин земетресение с магнитуд 2,8 по Рихтер бе регистрирано в района на град Симитли, област Благоевград.
