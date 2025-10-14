Земетресение край Пловдив

© Земетресение е регистрирано днес край Пловдив. Трусът със сила 2,3 по скалата на Рихтер е отчетен в 11:05 часа.



Епицентърът е на 12,4 километра югозападно от град Раковски, а дълбочината – 8,4 километра.



Няма данни то да е било усетено.



Тази сутрин земетресение с магнитуд 2,8 по Рихтер бе регистрирано в района на град Симитли, област Благоевград.