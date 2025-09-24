© виж галерията С много емоции, усмивки и активно участие приключи Седмицата на мобилността в район "Северен“. Тази година инициативата събра малки и големи около каузата за устойчиво придвижване и безопасност на пътя – ценности, които обединяват общността и носят грижа за бъдещето на децата. Заключителното събитие в програмата беше практичен урок по безопасност на движението, в който децата имаха възможност да приложат наученото в реални ситуации. Под формата на демонстрации и игри малките участници се запознаха с правилата на пътя и доказаха, че дори най-малките могат да бъдат големи посланици на сигурността.



Особен акцент поставиха малчуганите от ДГ "Бреза“ и ДГ "Весела“, които в три етапа – теория, практика и състезателни игри – показаха завидни знания и умения. За старанията си получиха грамоти лично от кмета на района Венцислава Любенова.



Седмицата на мобилността тази година успя да обедини всички образователни институции в района – от детските ясли до средните училища, които се включиха с игри, творчески прояви и разнообразни инициативи. Така район "Северен“ даде ясен пример, че когато общността е зад една кауза, посланието достига до всички поколения.



"Гордея се, че всички заедно – деца, родители, учители и институции – показахме, че с общи усилия можем да възпитаваме култура на движение и уважение към правилата. Сигурността и образованието на децата винаги ще бъдат наш приоритет,“ сподели кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова.



Районната администрация изказва благодарност и към екипите на Общинска полиция и Трето районно управление, които със своето съдействие и професионализъм допринесоха за спокойното и безопасно протичане на всички събития.



Седмицата на мобилността в "Северен“ завърши, но посланието ѝ остава – заедно можем да изградим по-безопасно, отговорно и усмихнато бъдеще.