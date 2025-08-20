Затварят част от улица в Пловдив

© Google От ОП “Организация и контрол на транспорта" съобщават, че днес, 20 август, от 08:30 до 11:30 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. "Лев Толстой" – от кръстовището с ул. "Генерал Радко Димитриев" до кръстовището с ул. "Братя Свещарови".



Причината е осигуряване на безопасността на гражданите при премахване на изсъхнало дърво, застрашаващо живота на учениците от ПГТСТ "Гоце Делчев“ и на преминаващите по ул. "Лев Толстой" граждани.