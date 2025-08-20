ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Затварят част от улица в Пловдив
Причината е осигуряване на безопасността на гражданите при премахване на изсъхнало дърво, застрашаващо живота на учениците от ПГТСТ "Гоце Делчев“ и на преминаващите по ул. "Лев Толстой" граждани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Убиецът от Пловдив взел пистолета от дрехите на сина си и с два к...
17:14 / 19.08.2025
Община Пловдив напомни за важни срокове за родителите на малки де...
17:14 / 19.08.2025
Четири фирми искат да правят новото осветление на стадион "Локомо...
17:19 / 19.08.2025
Бутат къщата на известен бизнесмен в центъра на Пловдив, мястото ...
17:03 / 19.08.2025
Спешна животоспасяваща операция е претърпяла пловдивчанката, прег...
16:30 / 19.08.2025
Престъпното сдружение, хванато в Пловдив, остава в ареста
15:12 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS