Затварят част от улица в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00
© Google
От ОП “Организация и контрол на транспорта" съобщават, че днес, 20 август, от 08:30 до 11:30 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. "Лев Толстой" – от кръстовището с ул. "Генерал Радко Димитриев" до кръстовището с ул. "Братя Свещарови".

Причината е осигуряване на безопасността на гражданите при премахване на изсъхнало дърво, застрашаващо живота на учениците от ПГТСТ "Гоце Делчев“ и на преминаващите по ул. "Лев Толстой" граждани.







