Затварят част от улица "Иван Вазов"

От днес до 9 септември ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. "Иван Вазов" в участъка от кръстовището с ул. "Авксентий Велешки" до кръстовището с ул. "Кръстьо Пастухов".



Мярката се предприема заради провеждането на фестивал "Улица Станционна“. За това съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.