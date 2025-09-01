ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затварят част от улица "Иван Вазов"
Мярката се предприема заради провеждането на фестивал "Улица Станционна“. За това съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.
