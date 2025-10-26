ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Засаждат екзотични дървета в Пловдив, 210 лева бройката
Ще бъдат използвани различни дървесни видове, които ще послужат за озеленяване на предвидените за обновяване зелени площи в Община Пловдив, се казва в документацията по поръчката.
Общинско предприятие "Градини и паркове“ ще съхраняване на растителния материал (при необходимост) до момента на предаване – доставяне за засаждане на обекта посочен от кметската администрация.
Интересно впечатление прави, че скоро община Пловдив не е пускала поръчка за закупуването на дръвчета. Използвали са се такива от разсадника или кметът е оставял тази дейност на районните кметове. Новият директор на общинското предприятия Радина Андреева явно ще бъде ангажирана и със следенето на поръчката, а не само за премахване на старите или изсъхнали растения в Пловдив.
Обществената поръчка е за 60 000 лева, а дръвчетата, които трябва да бъдат засадени са 285 броя. Това означава, че средно едно дърво струва 210 лева.
Според техническата спецификация обаче към датата на пускане на поръчката не е осигурено финансиране. Когато след изтичане на тримесечния срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен.
Дръвчетата, които ще бъдат доставени и впоследствие засадени са от следните видове:
Чинар яворолистен - 50 броя;
Декоративна слива “Нигра" - 70 броя;
полския ясен - 45 броя;
Червенолистен явор “Кримсън Сентри" - 50 броя
Южна копривка - 40 броя;
Ацер палматум Японски Дисектум Атропурпуреум и Илекс Ауреомаргина Оформен на дърво по 15 броя;
Срокът за кандидатстване с оферти е 3 ноември, на следващия ден комисията трябва да обяви участниците в поръчката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мъж е открит мъртъв до тежко катастрофирала кола в канавката, три...
11:55 / 26.10.2025
Община Пловдив дава 300 000 лв за гирлянди и арки със снежинки за...
09:47 / 26.10.2025
Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
08:16 / 26.10.2025
Навалица от фирми искат да строят детска градина в един от най-бъ...
07:57 / 26.10.2025
Дават име на най-новия парк в Пловдив, разположен на 34 дка
07:51 / 26.10.2025
Половината от супер луксозна къща на три етажа и гаражи - отново ...
07:47 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS