Засаждат екзотични дървета в Пловдив, 210 лева бройката

© Засаждат екзотични дървета в Пловдив, това става ясно от пусната обществена поръчка в електронния сайт, информира Plovdiv24.bg.



Ще бъдат използвани различни дървесни видове, които ще послужат за озеленяване на предвидените за обновяване зелени площи в Община Пловдив, се казва в документацията по поръчката.



Общинско предприятие "Градини и паркове“ ще съхраняване на растителния материал (при необходимост) до момента на предаване – доставяне за засаждане на обекта посочен от кметската администрация.



Интересно впечатление прави, че скоро община Пловдив не е пускала поръчка за закупуването на дръвчета. Използвали са се такива от разсадника или кметът е оставял тази дейност на районните кметове. Новият директор на общинското предприятия Радина Андреева явно ще бъде ангажирана и със следенето на поръчката, а не само за премахване на старите или изсъхнали растения в Пловдив.



Обществената поръчка е за 60 000 лева, а дръвчетата, които трябва да бъдат засадени са 285 броя. Това означава, че средно едно дърво струва 210 лева.



Според техническата спецификация обаче към датата на пускане на поръчката не е осигурено финансиране. Когато след изтичане на тримесечния срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен.



Дръвчетата, които ще бъдат доставени и впоследствие засадени са от следните видове:



Чинар яворолистен - 50 броя;



Декоративна слива “Нигра" - 70 броя;



полския ясен - 45 броя;



Червенолистен явор “Кримсън Сентри" - 50 броя



Южна копривка - 40 броя;



Ацер палматум Японски Дисектум Атропурпуреум и Илекс Ауреомаргина Оформен на дърво по 15 броя;



Срокът за кандидатстване с оферти е 3 ноември, на следващия ден комисията трябва да обяви участниците в поръчката.