Болен адвокат на подсъдим отложи делото срещу охранители, обвинени в причиняване на леки и средни телесни повреди на три лица. Деянието е извършено в съучастие при изпълнение на службата им и по хулигански причини, пише в обвинителния акт. Инцидентът се е случил в нощта на 1 срещу 2 април 2023 г., когато няколко човека от една компания били набити и изхвърлени от нощен бар от охраната, предава Plovdiv24.bg.

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани двама нови свидетели, както и да се изгледат видеозаписи от нощния клуб. Това ще се случи на 20 май, тъй като съдът не даде ход на делото заради отсъствието на защитника.

Основната свидетелка Диана Колева срещу охранителите Явор Бойчев, Любен Горанов и Хасан Асенов разказа на предишното заседание, че празнували двоен рожден ден в нощен бар. От показанията й така и не стана ясно кой и как е започнал мелето, защото не е имало пререкания и напрежение между празнуващите и охраната.

Центърът на дискотеката в един момент се превърнал в сцена на бойните действия. Охранителите, облечени с черни тениски с надпис Security, налагали с юмруци и ритници посетителите, където сварят. Момичетата били напръскани със спрей, рожденичката чула управителят да казва: "Не тук, бийте ги навън". Младежите от празнуващата компания били изхвърлени и там свадата продължила.