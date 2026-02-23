Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив

© БГНЕС Снимката е архивна Празненство за двоен рожден ден в Пловдив се превърна в кошмар за купонджиите. В нощта на 1 срещу 2 април 2023 г. няколко човека от една компания били набити и изхвърлени от нощен бар от охраната. Пъзелът защо и как е започнала свадата ще трябва да се нареди от съда, предава Plovdiv24.bg.



Държавното обвинение прати на подсъдимата скамейка Явор Бойчев, Любен Горанов и Хасан Асенов. В качеството им на длъжностни лица - охранители, при изпълнение на службата им и по хулигански подбуди, като извършители, в съучастие, са причинили леки и средни телесни повреди на три лица.



В съдебната зала днес беше разпитана основната свидетелка Диана Колева. Във въпросната вечер тя празнувала рождения си ден заедно с приятеля си Владислав, брат му Явор и още няколко човека. Първо били на ресторант, там хапнали и пийнали. После отишли в нощен бар, където предварително си запазили сепаре.



На съседна маса в дискотеката имало двама мъже на средна възраст, според свидетелката - чужденци. Забелязали рожденичката и нейна приятелка, вдигали им наздравици, черпили ги с балони, но момичетата не ги взели. Господата не били нахални, напротив - били вежливи. Младеж от празнуващата компания отишъл до масата им, нещо си говорил с тях поне две минути и, по думите на свидетелката - да ги поздрави.



От показанията на Колева така и не стана ясно кой и как е започнал мелето. Нямало пререкания и напрежение между празнуващите и охраната. Центърът на дискотеката в един момент се превърнал в сцена на бойните действия. Охранителите, облечени с черни тениски с надпис Security, налагали с юмруци и ритници посетителите, където сварят.



Момичетата се разкрещели и тогава били напръскани със спрей. После всички се спуснали към изхода. Свидетелката чула управителят да казва: "Не тук, бийте ги навън". Младежите от празнуващата компания били изхвърлени и там свадата продължила. Двете страни взаимно се обиждали, охраната налитала на посетителите и рожденичката застанала между тях в опит да ги възпре.



Момичето получило паник атака и заедно с приятелката си се качили в такси да се приберат. Малко по-късно приятелят й й казал по телефона, че трима от компанията са в болница - единият със счупен нос, другият с наранявания на главата, третият с насинено око. Още същия ден Диана и Влади скъсали. След известно време другото момиче заминало за Германия.



За следващото съдебно заседание на 9 април 2026 г. ще бъдат призовани двама свидетели. Очаква се тогава да се гледат и видео записите от нощния бар, които трябва да внесат яснота за мелето.