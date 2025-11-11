© виж галерията Започва енергийното обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. "Шести септември" № 203-205 по етап 1 на Програмата за устойчиво енергийно обновяване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.



Сградата с 48 домакинства и е една от одобрените за саниране от район "Централен“ по Етап I.



Следващите 5 месеца фирмата изпълнител следва да изолира външните ограждащи конструкции, подовете и покрива на сградата. Ще бъде подменена и неефективната и неподменена до момента дограма и ще се внедри LED осветление в общите части на сградата.



Дейностите включват още ремонтни дейности в изпълнение на неотложните мерки, предписани в техническото обследване и паспорт на сградата, с оглед постигане на цялостното й обновяване.



След прилагане на предвидените енергоспестяващи мерки, жилищната сграда ще има 72.2% спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, ще достигне клас на енергопотребление "В" и годишно намаление на емисиите на CO2 с 278.9 т./г.



Район "Централен" има одобрени пет сгради и по Етап II от процедурата, работата по които ще започне в началото на следващата година.