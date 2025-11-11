ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Започва санирането на блок в "Централен"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:46Коментари (0)313
©
виж галерията
Започва енергийното обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. "Шести септември" № 203-205 по етап 1 на Програмата за устойчиво енергийно обновяване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сградата с 48 домакинства и е една от одобрените за саниране от район "Централен“ по Етап I.

Следващите 5 месеца фирмата изпълнител следва да изолира външните ограждащи конструкции, подовете и покрива на сградата. Ще бъде подменена и неефективната и неподменена до момента дограма и ще се внедри LED осветление в общите части на сградата.

Дейностите включват още ремонтни дейности в изпълнение на неотложните мерки, предписани в техническото обследване и паспорт на сградата, с оглед постигане на цялостното й обновяване.

След прилагане на предвидените енергоспестяващи мерки, жилищната сграда ще има 72.2% спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, ще достигне клас на енергопотребление "В" и годишно намаление на емисиите на CO2 с 278.9 т./г.

Район "Централен" има одобрени пет сгради и по Етап II от процедурата, работата по които ще започне в началото на следващата година.


Още по темата: общо новини по темата: 311
26.10.2025 Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
14.10.2025 Избират строители за саниране на 10 блока в Пловдив
25.09.2025 Специалист: Програмата за безплатно саниране уби пазара за обновяване на
жилища
18.09.2025 Жилищата на близо 150 000 граждани ще бъдат санирани съвсем скоро
05.09.2025 В Пловдив разясняват енергийното обновяване на сгради, гражданите с консултация от експерти
30.06.2025 Сграда, която знаят всички пловдивчани, става енергийно ефективна
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гроздан Караджов скептичен относно градската железница в Пловдив
14:00 / 11.11.2025
Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръ...
13:31 / 11.11.2025
Вижте новите контейнери за смет в Пловдив
13:22 / 11.11.2025
Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Плов...
12:48 / 11.11.2025
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Санирането на сградите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: