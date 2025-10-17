ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва дългоочакваният ремонт в ОУ "Тодор Каблешков" в Пловдив
"ОУ "Тодор Каблешков" заслужаваше това отдавна. Поехме ангажимент – и го изпълняваме. Децата, учителите и родителите в това училище заслужават много повече, отколкото имаше досега," заяви заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков, който е възложител на проекта.
Той подчерта, че обновяването на училището не е просто строителна дейност, а реална промяна в качеството на образователната среда.
"Вярвам, че това ще бъде място, където децата ще учат с вдъхновение и ще мечтаят смело. Това не е просто ремонт — това е промяна, която носи надежда и увереност, че образованието в Пловдив върви напред.", допълни още той.
Проектът за обновяване включва: повишаване на енергийната ефективност и изграждане на достъпна среда;създаване на два нови STEM кабинета; подмяна на ВиК и електроинсталации; обновяване и ново обзавеждане на класните стаи; изграждане на фотоволтаична система; облагородяване на дворното пространство.
Срокът на изпълнение е до 19 януари 2026 година, а целта е ясна – създаване на съвременна и уютна среда за 187 ученици, която отговаря на изискванията на модерното образование.
Проектът е част от последователната политика на Община Пловдив за инвестиции в образованието и за подобряване на условията в училищата и детските градини на територията на града, подчерта заместник-кметът Владимир Темелков.
