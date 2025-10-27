Започнаха "дъждовните" катастрофи в Пловдив

© Novini.bg Катастрофа между два автомобила на бул. "Христо Ботев" в района на Централна гара затрудни движението днес сутринта около 8:00 часа,



Това съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив за Plovdiv24.bg. По информация на полицията няма пострадали. Случаят е обработен по административен ред.



Шофирайте внимателно, пътните настилки в Пловдив и областта, както и в почти цялата страна са мокри!