Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", слагат 26 см настилка над археологията
Изкопът с археологията е засипан с обратен насип. Върху тази зона ще има 26 сантиметра настилка, от които 18 см битумизирана баластра, след това 4 см неплътен асфалтобетон и накрая други 4 см плътен асфалтобетон. В останалата част на булеварда настилката е 8 сантиметра, уточни за медията ни Пламен Райчев, главен инженер в пловдивската фирма ПИМК, която изпълнява Интегрирания воден проект на Пловдив в частта за реконструкцията на ул. "Брезовско шосе" и бул. "Дунав".
Асфалтира се от бордюр до бордюр в отсечката от кръстовището с бул. "Северен" до края на булеварда, тъй като останалата част на пътя е направена. Полагането на настилката ще отнеме около 4-5 дни като крайният срок за издаване на обекта е 15 декември. Маркировката ще се прави след тази дата.
Ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив. Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология. Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.
