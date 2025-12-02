ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", слагат 26 см настилка над археологията
Автор: Диана Бикова 14:53Коментари (0)1510
© Plovdiv24.bg
Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Изкопът с археологията е засипан с обратен насип. Върху тази зона ще има 26 сантиметра настилка, от които 18 см битумизирана баластра, след това 4 см неплътен асфалтобетон и накрая други 4 см плътен асфалтобетон. В останалата част на булеварда настилката е 8 сантиметра, уточни за медията ни Пламен Райчев, главен инженер в пловдивската фирма ПИМК, която изпълнява Интегрирания воден проект на Пловдив в частта за реконструкцията на ул. "Брезовско шосе" и бул. "Дунав". 

Асфалтира се от бордюр до бордюр в отсечката от кръстовището с бул. "Северен" до края на булеварда, тъй като останалата част на пътя е направена. Полагането на настилката ще отнеме около 4-5 дни като крайният срок за издаване на обекта е 15 декември. Маркировката ще се прави след тази дата.

Ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив.  Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология. Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.



Още по темата: общо новини по темата: 369
29.11.2025 »
16.11.2025 »
15.11.2025 »
14.11.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/62 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Общината: Пловдив е готов за зимата
12:38 / 02.12.2025
Депутати поискаха махане на мантинелите от Околовръстното на Плов...
13:00 / 02.12.2025
"Възраждане": Нов протест в Пловдив на 4 декември
12:14 / 02.12.2025
Адвокат: Около 30 000 души имаше на протеста в Пловдив
12:01 / 02.12.2025
Ледената пързалка в центъра на Пловдив вече работи
11:39 / 02.12.2025
Журналист за протеста в Пловдив: Толкова много хора досега не бях...
11:21 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Интегриран воден проект на Пловдив
Бюджет 2026
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: