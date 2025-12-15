© виж галерията Уличното осветление в район "Западен" започва значително да се подобрява, съобщи кметът на Тони Стойчева.



"През изминалите седмици районната администрация работи активно по възстановяване и изграждане на улично осветление на няколко ключови места. В резултат на предприетите действия зоните вече са добре осветени, което допринася за по-голяма безопасност и по-добър комфорт за жителите на района.



• Бул. "Пещерско шосе“ (между №96 и №102) – уличното осветление на пресечката вече функционира. Уличните стълбове бяха монтирани преди седем години, но до момента не бяха свързани към електропреносната мрежа. Проблемът е решен и шестте стълба са успешно присъединени към нея.



• Ул. "Иван Страшимиров Гешев“ – район "Западен“ изгради ново улично осветление, което значително подобри осветеността на детската площадка и прилежащия паркинг.



• Ул. "Баучер“ №10 и №12 – монтиран е нов осветителен стълб, който осигурява по-добра видимост в междублоковото пространство при входовете на сградите."