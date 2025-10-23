ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Замразяват изграждането на хеликоптерна площадка на HEMS в Пловдив
Автор: Диана Бикова 08:20Коментари (0)2663
©
Изграждането на хеликоптерна площадка на HEMS в Пловдив отпада от списъка с обекти за финансиране по Плана за финансиране и устойчивост (ПВУ) заради провалена обществена поръчка за избор на изпълнител. Това става ясно от публикуваното второ предложение за Решение на Министерски съвет, изпратено за одобрение от Европейската комисия, предава Plovdiv24.bg.

В началото на 2024 г. е обявена обществена поръчка от Министерството на здравеопазването (МЗ) с 6 обособени позиции за изграждане на 6 оперативни бази за нуждите на HEMS в България. Обособена позиция №2 е свързана с изграждането на оперативната база в гр. Пловдив. За обособената позиция са подадени 5 оферти. До отварянето на ценовите предложения са допуснати 4 участници от подалите оферти.

За Изпълнител е избран участник, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критериите за оценка, заложени в документацията на обществената поръчка. След обявяването на Решението на Възложителя за избор на изпълнител по тази обособена позиция, срещу него постъпи жалба от класирания на второ място участник. Процедурата по обжалване приключи с решение за допускане до оценка на офертата на жалбоподателя.

В резултат на това беше извършено ново класиране, при което класираният на първо място участник беше поканен за сключване на договор. Въпреки проведената процедура по обжалване и произнасяне в негова полза от страна на ВАС, участникът отказа сключването на договор с МЗ и след неговия отказ, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), беше направено ново класиране на офертите, като след изтичане на законоустановения срок, бе отправна покана от Възложителя до втория по ред класиран участник.

След проведена обширна кореспонденция с него и той отказа сключването на договор с МЗ за изграждането на оперативната база за HEMS в гр. Пловдив. Мотивът и на двамата участника за отказ от сключване на договор е един и същ – липса на икономическа заинтересованост. Съгласно ЗОП, Министерството на здравеопазването няма право да покани третия и четвъртия класирани участници, поради което предстои прекратяване на обособената позиция.

Поради ограниченото време за изпълнение на инвестицията, финансирана със средства от ПВУ, е невъзможно възлагането на дейността и нейното реализиране в рамките на крайния срок за приключване на инвестиция C12.I4 "Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“.

Във връзка с гореизложеното се предлага индикаторът на инвестицията да бъде намален от 6 на 5 оперативни бази. Изграждането на оперативната база в Пловдив е важна част от изгражданата национална система за спешна медицинска помощ по въздуха и ще бъде реализирана с национално финансиране, като обществената поръчка ще бъде обявена повторно в рамките на 2025 г.

Общата сума за хеликоптерните площадки в размер на 145 021 850 лева се намалява на 143 515 450 лева. Освободените средства в размер на 1 506 400 лв. се пренасочват към други проекти от ПВУ. 

С пари от Европа ще бъдат изградени останалите 5 оперативни бази с хангари, както и закупуването на вертолети за спешна медицинска помощ по въздуха. По ПВУ вече са купени шест хеликоптера, четири от които вече са доставени в България.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
10:27 / 23.10.2025
БСП: Време е Пловдив да спре да продава
10:02 / 23.10.2025
Студентка се покатери върху кола, за да избегне нападение от глут...
09:28 / 23.10.2025
В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"
22:19 / 22.10.2025
Млад клиент на "Кауфланд" се изложи сериозно в един от магазините...
21:10 / 22.10.2025
Шофьорка след случка в Пловдив: Хора, мислете!
20:22 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: