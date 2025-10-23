Замразяват изграждането на хеликоптерна площадка на HEMS в Пловдив

© Изграждането на хеликоптерна площадка на HEMS в Пловдив отпада от списъка с обекти за финансиране по Плана за финансиране и устойчивост (ПВУ) заради провалена обществена поръчка за избор на изпълнител. Това става ясно от публикуваното второ предложение за Решение на Министерски съвет, изпратено за одобрение от Европейската комисия, предава Plovdiv24.bg.



В началото на 2024 г. е обявена обществена поръчка от Министерството на здравеопазването (МЗ) с 6 обособени позиции за изграждане на 6 оперативни бази за нуждите на HEMS в България. Обособена позиция №2 е свързана с изграждането на оперативната база в гр. Пловдив. За обособената позиция са подадени 5 оферти. До отварянето на ценовите предложения са допуснати 4 участници от подалите оферти.



За Изпълнител е избран участник, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критериите за оценка, заложени в документацията на обществената поръчка. След обявяването на Решението на Възложителя за избор на изпълнител по тази обособена позиция, срещу него постъпи жалба от класирания на второ място участник. Процедурата по обжалване приключи с решение за допускане до оценка на офертата на жалбоподателя.



В резултат на това беше извършено ново класиране, при което класираният на първо място участник беше поканен за сключване на договор. Въпреки проведената процедура по обжалване и произнасяне в негова полза от страна на ВАС, участникът отказа сключването на договор с МЗ и след неговия отказ, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), беше направено ново класиране на офертите, като след изтичане на законоустановения срок, бе отправна покана от Възложителя до втория по ред класиран участник.



След проведена обширна кореспонденция с него и той отказа сключването на договор с МЗ за изграждането на оперативната база за HEMS в гр. Пловдив. Мотивът и на двамата участника за отказ от сключване на договор е един и същ – липса на икономическа заинтересованост. Съгласно ЗОП, Министерството на здравеопазването няма право да покани третия и четвъртия класирани участници, поради което предстои прекратяване на обособената позиция.



Поради ограниченото време за изпълнение на инвестицията, финансирана със средства от ПВУ, е невъзможно възлагането на дейността и нейното реализиране в рамките на крайния срок за приключване на инвестиция C12.I4 "Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“.



Във връзка с гореизложеното се предлага индикаторът на инвестицията да бъде намален от 6 на 5 оперативни бази. Изграждането на оперативната база в Пловдив е важна част от изгражданата национална система за спешна медицинска помощ по въздуха и ще бъде реализирана с национално финансиране, като обществената поръчка ще бъде обявена повторно в рамките на 2025 г.



Общата сума за хеликоптерните площадки в размер на 145 021 850 лева се намалява на 143 515 450 лева. Освободените средства в размер на 1 506 400 лв. се пренасочват към други проекти от ПВУ.



С пари от Европа ще бъдат изградени останалите 5 оперативни бази с хангари, както и закупуването на вертолети за спешна медицинска помощ по въздуха. По ПВУ вече са купени шест хеликоптера, четири от които вече са доставени в България.