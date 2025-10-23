Кой провали поръчката за хеликоптерната площадка на HEMS в Пловдив?

© След като стана ясно, че изграждането на хеликоптерна площадка на HEMS на летище "Пловдив" изпадна от списъка с обекти за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради провалена обществена поръчка за избор на изпълнител, Plovdiv24.bg провери какво се е случило назад във времето.



Първоначалната процедура, обявена от Министерството на здравеопазването, включва изграждане на шест бази за Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) - в София, Пловдив, Сливен, Търговище, Долна Митрополия и Габровница. За всяка база се кандидатства в отделна Обособена позиция. Сумата за София е най-голяма - 4 714 000 лв. без ДДС, като договорът с избрания изпълнител е на стойност 4 389 000 лв. без ДДС. За всеки от останалите пет центъра максималната прогнозна стойност е в размер на 1 506 400 лв., а сключените договори са с около 200 000 лева по-малко за всеки.



По Обособена позиция № 2 за база на летище "Пловдив" кандидатстват пет компании. Това са: "Билдком БГ" ЕООД, която предлага цена 1 320 000 лв. без ДДС (674 905,28 евро), ДЗЗД "Белстрой инженеринг АМ" (с участието на "Панов" ЕООД, "Балкански" ООД, "Автомагистрали - Черно море" АД и "Виа про инженеринг" ЕООД") с оферта 1 333 164 лв. без ДДС (681 635,93 евро), "Парсек груп" ЕООД - 1 388 000 лв. без ДДС (709 6731,13 евро), "Електролукс Табаков и синове" ООД - 1 266 626 лв. без ДДС (647 615,59 евро), а петият "ГБС Енерджи Сълюшънс" ЕАД не е дал цена.



Конкурсната комисия от МЗ отстранява дружеството с най-ниска цена - "Електролукс Табаков и синове", тъй като не отговаря на условието през последните 5 години да е изпълнило най-малко една дейност (строителство) с предмет идентичен или сходен с предмета на предвидените СМР дейности. Фирмата обжалва решението, но от допълнително представените доказателства е констатирано, че посочената дейност (строителство) не е изпълнена самостоятелно от лицето, доказващо опит, а е изпълнена частично от него, съвместно с други икономически оператори.



За какво става въпрос?



В жалбата до КЗК от "Електролукс Табаков и синове" ООД твърдият, че с допълнително представените документи е удостоверил участие в изпълнението на обществена поръчка с предмет Нова въздушна линия (ВЛ) 400kV от подстанция "Марица изток" до подстанция "Бургас“, представляваща строеж по смисъла на §5, т. 38 от ДР към ЗУТ, в участъка от стълб № 187, ситуиран между Репер 11 (R11) и Репер 12 (R12) до стълб № 319, ситуиран между Репер № 18 (R18) и Репер № 19 (R19), в това число цялостното самостоятелно изпълнение на участък III от електропровода от стълб № 234 до стълб № 243, с което е доказал съответствие с поставения критерий за подбор, отнасящ се до специфичен опит.



За конкретната обществената поръчка, съобразно обявлението и документацията за участие за доказване на технически и професионални способности, е поставено условието участниците в процедурата да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една дейност (строителство) с предмет, идентичен или сходен с предмета на предвидените СМР, без изискване за обем на изпълнените дейности. Уточнено е, че за "Изпълнено строителство“ с предмет, сходен с предмета на предвидените СМР дейности, се счита ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт на обект- първа категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, за което има съставен и подписан Констативен акт обр. 15.



В случая за доказване на технически и професионални способности "Електролукс Табаков и синове“ ООД е декларирало в еЕЕДОП Изпълнени строително монтажни работи по Договор от № 0027-МЕР /03.05.2019г. с предмет: "Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас, Обособена позиция № 2“Нова единична ВЛ 400 kV от подстанция "ТЕЦ Марица изток 3“ до подстанция "Бургас“ в участъка от стълб №187 ситуиран между Репер 11 (R11 ) и Репер 12(R12 ), до стълб №319, ситуиран между Репер 18 (R18 ) и Репер 19(R19 )“.



Като доказателства към декларираната информация, е представило Договор № 0027-МЕР /03.05.2019 г., сключен между "ЕСО“ ЕАД и ДЗЗД "МИ-Б-1-2“, както и договор за създаване на ДЗЗД "МИ-Б-1-2“. От второто споразумение е видно, че "Електролукс Табаков и синове“ ООД е съдружник в обединението с 8% дял на участие. Дружеството "се задължава да осигурява финансови средства, доставка на материали, съоръжения и технически средства, да ангажира работен персонал и отговаря за точното изпълнение на всички дейности от горепосочената поръчка в неговия дял, включително да осигурява гаранционно обслужване на обекта“.



В правните изводи на КЗК се казва, че е безспорно участието на "Електролукс Табаков и синове“ ООД в изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас, Обособена позиция № 2“Нова единична ВЛ 400 kV от подстанция "ТЕЦ Марица изток 3“ до подстанция "Бургас“ в участъка от стълб №187 ситуиран между Репер 11 (R11 ) и Репер 12(R12 ), до стълб №319, ситуиран между Репер 18 (R18 ) и Репер 19(R19 ).



Според КЗК обаче, от текстовете на разглежданите два документа не може да се установи кои конкретни дейности са изпълнени от дружеството в рамките на предвидените 8% дял на участие и дали така декларирания опит съответства на поставения критерий за подбор и в частност на дефиницията за "изпълнено строителство“, сходно с предмета на поръчката.



Последното не се удостоверява по надлежен начин и от останалите представени документи, а именно: Договор от 16.04.2019 г., сключен между ДЗЗД "МИ-Б-1-2“ и "Електролукс Табаков и синове“ ООД, Фактура № 0300001567, Фактура № 0200001265 и два протокола за извършени строително-монтажни работи.



Договорът от 16.04.2019 г., сключен между ДЗЗД "МИ-Б-1-2“ и "Електролукс Табаков и синове“ ООД, не е предоставен по процедурата в цялост, а са сканирани само първа и последна страница, както и липсват приложенията към него: Количествено-стойностна сметка и Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. От него се установява единствено, че ДЗЗД "МИ-Б-1-2“ е възложило на "Електролукс Табаков и синове“ ООД "да изпълни строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 400 kV от подстанция "Марица изток“ до подстанция "Бургас“, представляваща строеж по смисъла на §5, т. 38 от ДР към ЗУТ, в участъка от стълб 187, ситуиран между Репер 11 (R11) и Репер 12 (R12) до стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19)“.



Текстовете, на които "Електролукс Табаков и синове“ ООД се позовава в жалбата си, а именно, че от договора между ДЗЗД "МИ-Б-1-2“ и "Електролукс Табаков и синове“ ООД и количествено-стойностната сметка, неразделна част от последния, е видно, че му е възложено и съответно е изпълнило всички дейности и СМР по конкретен участък – участък III от стълб 234 до стълб № 243, не са налични в допълнително представените по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи и съответно не са относими при преценката относно законосъобразността на действията на комисията за провеждане на процедурата при разглеждане на съответствието на участника с поставените минимални изисквания за технически и професионални способности.



Според КЗК, приложените фактури и протоколи, същите отново единствено удостоверяват изпълнени от "Електролукс Табаков и синове“ ООД строително-монтажни работи, но не и изпълнено от участника строителство, с предмет сходен с предмета на предвидените СМР дейности по смисъла на документацията за участие. Следователно комисията от МЗ за провеждане на процедурата обосновано не е приела декларираната от "Електролукс Табаков и синове“ ООД дейност за опит, идентичен или сходен с предмета на поръчката в обхвата, посочен в документацията за участие, респективно възложителят законосъобразно го е отстранил с Решение № D33928649/05.06.2024 г.



Жалбата на "Електролукс Табаков и синове" ООД е оставена без уважение.



В последствие класираните на първо и второ място участници - съответно "Билдком БГ" ЕООД и ДЗЗД "Белстрой инженеринг АМ", отказват да сключат с Министерството на здравеопазването договор за изграждането на оперативната база за HEMS в Пловдив с мотив липса на икономическа заинтересованост. Процедурата за Пловдив е прекратена.



Правителството отчита, че оперативната база на HEMS в Пловдив е важна част от изгражданата национална система за спешна медицинска помощ по въздуха. Поема ангажимент проектът да бъде реализиран с национално финансиране и в рамките на 2025 г. повторно да бъде обявена обществената поръчка.



Оперативните бази – хангари и вертолетни летища за нуждите на HEMS, включени в системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха в градовете София, Сливен, Търговище, Долна Митрополия и Габровница трябва да бъдат завършени до 31 декември 2025 г.