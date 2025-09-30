ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заместник-кметът Пламен Панов се срещна с носителя на награда Христо Г. Данов
Наградите бяха връчени на тържествена церемония в Деня на Независимостта – 22 септември в къщата-музей "Христо Г.Данов“ в Стария град, каквато е традицията от учредяването на отличието през 1999 г. от Министерството на културата и Община Пловдив, до днес.
Йордан Костурков не успя да присъства лично на церемонията, затова по покана на заместник-кмета Пламен Панов, днес той посети Дома на културата "Борис Христов“, където получи статуетката "Бухал“ с автор скулпторката Диана Райнова и двете придружаващи дипломи – за номинация и за удостояване с почетното отличие.
Призът в категория "Преводач на художествена литература“ Йордан Костурков получи за превода му на "Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство "Милениум Пъблишинг“). В тази категория участваха още Евгения Панчева за превода на "Възвърнатият рай“ от Джон Милтън (Издателство "Лист“) и Жела Георгиева за превода на "Хартия с воден знак“ от Горан Петрович (Издателство "Жанет 45“).
Двамата си поговориха в неформална обстановка на чаша кафе за литература, тънкостите на преводаческата работа, както и за политиките на община Пловдив в подкрепа на издаването на пловдивски автори и важни за града издания, както и новата програма за преводи на пловдивски автори в чужбина.
