Зам.-областният на Пловдив получи отличие за работата си в пътната безопасност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:23Коментари (0)146
Областна администрация Пловдив бе отличена с най-високата награда за своята последователна и активна работа в сферата на пътната безопасност. Наградата беше връчена на заместник областния управител д-р инж. Атанас Ташков от председателя на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова по време на официална церемония в рамките на тематичната международна конференция, която се провежда в Интер Експо Център – София.

"Днес получаваме признание, което е плод на общите ни усилия. Благодаря Ви от сърце! Но тази награда не е крайна спирка – тя е ново предизвикателство. Тя ни задължава да продължим с още по-голяма решителност да работим за намаляване на пътния травматизъм и за създаване на по-безопасна среда за всички участници в движението“, заяви инж. Ташков с вълнение. Той подчерта, че това отличие принадлежи на всички местни власти и регионални институции, които ежедневно допринасят за работата на Областната комисия по безопасност на движението.

Двудневният форум събра в Интер Експо Център – София, представители на местната и централната власт, международни експерти и академични среди, обединени от общата цел – изграждане на по-безопасна мобилност.

Сред официалните гости на международната конференция "Култура за безопасност на движението по пътищата – проблеми и перспективи“ бяха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.








