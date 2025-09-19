ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зам.-областният на Пловдив получи отличие за работата си в пътната безопасност
"Днес получаваме признание, което е плод на общите ни усилия. Благодаря Ви от сърце! Но тази награда не е крайна спирка – тя е ново предизвикателство. Тя ни задължава да продължим с още по-голяма решителност да работим за намаляване на пътния травматизъм и за създаване на по-безопасна среда за всички участници в движението“, заяви инж. Ташков с вълнение. Той подчерта, че това отличие принадлежи на всички местни власти и регионални институции, които ежедневно допринасят за работата на Областната комисия по безопасност на движението.
Двудневният форум събра в Интер Експо Център – София, представители на местната и централната власт, международни експерти и академични среди, обединени от общата цел – изграждане на по-безопасна мобилност.
Сред официалните гости на международната конференция "Култура за безопасност на движението по пътищата – проблеми и перспективи“ бяха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.
