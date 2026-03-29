Днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова извърши проверка на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя посети един от обектите, включени в обхвата на програмата в "Западен", заедно с кмета на района Тони Стойчева, заместник-кмета по строителство на Община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов и експерти от МРРБ и районната администрация.

Зам.-министър Янкова отбеляза добрия напредък и изпълнение по реализирането на дейностите по саниране на жилищните сгради на ул. "Хвойна“ № 1–19, финансирани със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост по проект BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Тя изрази задоволство от работата до момента на изпълнителя – ДЗЗД "Саниране Хвойна“ и поздрави кмета г-жа Стойчева за доброто управление на проекта.

Стойността му възлиза на 2 217 266,40 лв. с ДДС. След приключването му близо 100 семейства ще живеят в обновени жилища, като същевременно ще се намалят съществено разходите си електроенергия.

Приоритет за районната администрация остава реализирането на проекта в срок и при спазване на най-високите стандарти за качество.

В резервния списък за саниране на многофамилни жилищни сгради в района са още 9 блока. Заместник-министър Янкова заяви, че предстои да се отвори програма за реализирането на тези проекти чрез финансиране от Българската банка за развитие.