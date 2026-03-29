Днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова извърши проверка на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя посети един от обектите, включени в обхвата на програмата в "Западен", заедно с кмета на района Тони Стойчева, заместник-кмета по строителство на Община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов и експерти от МРРБ и районната администрация.
Зам.-министър Янкова отбеляза добрия напредък и изпълнение по реализирането на дейностите по саниране на жилищните сгради на ул. "Хвойна“ № 1–19, финансирани със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост по проект BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Тя изрази задоволство от работата до момента на изпълнителя – ДЗЗД "Саниране Хвойна“ и поздрави кмета г-жа Стойчева за доброто управление на проекта.
Стойността му възлиза на 2 217 266,40 лв. с ДДС. След приключването му близо 100 семейства ще живеят в обновени жилища, като същевременно ще се намалят съществено разходите си електроенергия.
Приоритет за районната администрация остава реализирането на проекта в срок и при спазване на най-високите стандарти за качество.
В резервния списък за саниране на многофамилни жилищни сгради в района са още 9 блока. Заместник-министър Янкова заяви, че предстои да се отвори програма за реализирането на тези проекти чрез финансиране от Българската банка за развитие.
Зам.-министър провери напредъка по проектите за саниране в Пловдив
Още по темата
/
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
marano
на 29.03.2026 г.
Относно качеството, много спорен въпрос. Може да се провери на място.
marano
на 29.03.2026 г.
Както се казва само разкрасяване. Каквото да попиташ отговор така е решил проектанта. Много от живущите искрено съжаляват за това некачествено изпълнение.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.