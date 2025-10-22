ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зала 307 на Пловдивския университет ще носи името на проф. Албена Хранова
Инициативата да бъде почетена дългогодишната преподавателка в два от факултетите на университета е на Катедра "Философия“ при Философско-историческия факултет. Хранова си отиде от света през октомври миналата година.
В нейна памет е реновирана 307-а зала, която вече е оборудвана с мултимедия, поставени са също възпоменателни табели с името и лика на проф. Хранова. Формалното откриване ще е в петък, 24 октомври, от 13 часа.
Албена Хранова е носител на награда за литературна критика от Съюза на българските писатели, също така на награда "Пловдив“. Автор и съставител на повече от 10 монографии и сборници. Участва в съставянето на редица учебници по литература и педагогически помагала за основния и гимназиалния курс.
