Зала 307 на Пловдивския университет ще носи името на проф. Албена Хранова

© Една от залите в Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски“ вече ще носи името на изтъкнатата литературна историчка и професор по социология, антропология и науки за културата Албена Хранова.



Инициативата да бъде почетена дългогодишната преподавателка в два от факултетите на университета е на Катедра "Философия“ при Философско-историческия факултет. Хранова си отиде от света през октомври миналата година.



В нейна памет е реновирана 307-а зала, която вече е оборудвана с мултимедия, поставени са също възпоменателни табели с името и лика на проф. Хранова. Формалното откриване ще е в петък, 24 октомври, от 13 часа.



Албена Хранова е носител на награда за литературна критика от Съюза на българските писатели, също така на награда "Пловдив“. Автор и съставител на повече от 10 монографии и сборници. Участва в съставянето на редица учебници по литература и педагогически помагала за основния и гимназиалния курс.