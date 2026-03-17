ЗАРЕЖДАНЕ...
Заетостта в Пловдивска област при по-възрастните расте, безработицата също се увеличава
©
Икономически активните лица на възраст между 15 и 64 години достигат 282.8 хил., което представлява 71.4% от населението в тази възрастова група. Спрямо 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.9 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица е 284.9 хил., или 52.7% от населението на възраст 15 и повече години. В групата 15 - 64 години заетите са 273.2 хил., което е спад от 5.6 хил. души на годишна база. Коефициентът на заетост за тази възрастова категория също се понижава - до 68.9%, като остава по-висок при мъжете (72.3%) в сравнение с жените (65.6%).
Положителна тенденция се отчита при по-възрастните работници. Заетостта сред хората на възраст 55 - 64 години достига 69.1%, което е увеличение от 2.1 процентни пункта спрямо предходната година.
Данните показват ясно влияние на образованието върху заетостта. Най-висок е делът на заетите сред висшистите - 89.4%, следвани от хората със средно образование - 70.4%. При лицата с основно и по-ниско образование коефициентът остава значително по-нисък - 33.6%.
В същото време безработицата бележи ръст. През 2025 г. безработните са 9.8 хил. души, като коефициентът на безработица достига 3.3% - увеличение с 0.9 процентни пункта спрямо 2024 г.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 години са 113.4 хил., или 28.6% от населението в тази група. Сред тях преобладават жените - 64.4 хил., при 49.0 хил. мъже.
Данните очертават умерено влошаване на пазара на труда в региона, съпроводено с понижение на заетостта и повишение на безработицата, но и с положителни сигнали при по-възрастната работна сила и високообразованите.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.