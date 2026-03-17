През 2025 г. се наблюдава леко влошаване на основни показатели на пазара на труда в област Пловдив, сочат данните на Териториалното статистическо бюро – Юг.Икономически активните лица на възраст между 15 и 64 години достигат 282.8 хил., което представлява 71.4% от населението в тази възрастова група. Спрямо 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0.9 процентни пункта.Общият брой на заетите лица е 284.9 хил., или 52.7% от населението на възраст 15 и повече години. В групата 15 - 64 години заетите са 273.2 хил., което е спад от 5.6 хил. души на годишна база. Коефициентът на заетост за тази възрастова категория също се понижава - до 68.9%, като остава по-висок при мъжете (72.3%) в сравнение с жените (65.6%).Положителна тенденция се отчита при по-възрастните работници. Заетостта сред хората на възраст 55 - 64 години достига 69.1%, което е увеличение от 2.1 процентни пункта спрямо предходната година.Данните показват ясно влияние на образованието върху заетостта. Най-висок е делът на заетите сред висшистите - 89.4%, следвани от хората със средно образование - 70.4%. При лицата с основно и по-ниско образование коефициентът остава значително по-нисък - 33.6%.В същото време безработицата бележи ръст. През 2025 г. безработните са 9.8 хил. души, като коефициентът на безработица достига 3.3% - увеличение с 0.9 процентни пункта спрямо 2024 г.Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 години са 113.4 хил., или 28.6% от населението в тази група. Сред тях преобладават жените - 64.4 хил., при 49.0 хил. мъже.Данните очертават умерено влошаване на пазара на труда в региона, съпроводено с понижение на заетостта и повишение на безработицата, но и с положителни сигнали при по-възрастната работна сила и високообразованите.