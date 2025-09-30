ЗАРЕЖДАНЕ...
|Забравете за този маршрут утре в Пловдив
Маршрутът на автобусна линия № 11 от вътрешноградския транспорт се променя, както следва:
Посока; Митница - Биомашиностроене
Ул. "Скопие", спирка №290 – "Механотехника", спирка №291 – ПИБ, направо по ул. "Скопие", десен завой по ул. "Македония", спирка №41 – ул. "Македония" 55, направо по ул. "Македония", спирка №42 – срещу магазин "Билла-2", и по маршрута определен с Об ТС.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
