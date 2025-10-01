ИЗПРАТИ НОВИНА
Забравете за този маршрут днес в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00
Поради възникнала аварийна ситуация, свързана с необходимостта от извършване на демонтаж и монтаж на уличен стълб след възникнало ПТП, днес, 1 октомври, от 09:00 до 12:00 ч. се спира движението на по ул. "Пере Тошев" между ул. "Дрин" и ул. "Даме Груев". За това съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта".

Маршрутът  на  автобусна линия № 11 от вътрешноградския транспорт се променя, както следва:

Посока; Митница - Биомашиностроене

Ул. "Скопие", спирка №290 – "Механотехника", спирка №291 – ПИБ, направо по ул. "Скопие", десен завой по ул. "Македония", спирка №41 – ул. "Македония" 55, направо по ул. "Македония", спирка №42 – срещу магазин "Билла-2", и по маршрута определен с Об ТС. 

В обратна посока маршрутът остава непроменен.







