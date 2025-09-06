ЗАРЕЖДАНЕ...
|Забрана за полети на дронове в Пловдив
По време на тържествената заря-проверка в района на площад "Съединение" няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки и други.
От съображения за сигурност в периода от 16:00 до 22:30 часа се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни или пилотирани летателни средства в радиус от 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на летище "Пловдив".
Празничната програма започва в 10:00 часа с молебен в катедрален храм "Св. Богородица". В 11:00 часа следва полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. "Римски стадион"), а веднага след това, в 11:30 ч., ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей).
В 19:00 часа на площад "Централен" ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие". В 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничният концерт на Биг бенд Пловдив - "Биг бенд Пловдив - Приключението 25 години". Входът е свободен.
В 20:30 часа на площад "Съединение" пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена заря-проверка по повод 140-ата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.
