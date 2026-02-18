ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За знамето на Апостола и един от най-обичаните български символи, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Във втората част от предаването ни наш гост ще бъде Димитър Станчев, от Фондация "Споделени наследства", който ще ни покани на тематично събитие, посветено на един от най-обичаните български символи – мартеницата.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 468
|предишна страница [ 1/78 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив искат да се сложи край на частния градски транспорт
13:19 / 18.02.2026
Палата 14 официално стана спортен център. Само 4 строежа са въвед...
13:29 / 18.02.2026
Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен симв...
11:48 / 18.02.2026
Момите в Пловдив намаляха, известна актриса се омъжи
10:56 / 18.02.2026
Огромно дърво падна върху тротоар в Пловдив
10:04 / 18.02.2026
Пловдивчани: Не сме виждали река Марица толкова пълноводна от год...
09:36 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS