ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
За знамето на Апостола и един от най-обичаните български символи, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 13:11Коментари (0)279
©
В предаването ни днес ще ви разкажем за изцяло реставрираното знаме на Апостола на свободата, съхранено за бъдещите поколения чрез специални консервационни методи. То се намира в Национален музей "Васил Левски" в Карлово. По темата ще чуем директора на музея Дора Чаушева. Ще разберем още как са организирани честванията в Карлово по повод 153-та годишнина от гибелта на Васил Левски, кулминацията на които е тази вечер. 

Във втората част от предаването ни наш гост ще бъде Димитър Станчев, от Фондация "Споделени наследства", който ще ни покани на тематично събитие, посветено на един от най-обичаните български символи – мартеницата.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


Още по темата: общо новини по темата: 468
16.02.2026 »
16.01.2026 »
15.01.2026 »
14.01.2026 »
13.01.2026 »
12.01.2026 »
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив искат да се сложи край на частния градски транспорт
13:19 / 18.02.2026
Палата 14 официално стана спортен център. Само 4 строежа са въвед...
13:29 / 18.02.2026
Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен симв...
11:48 / 18.02.2026
Момите в Пловдив намаляха, известна актриса се омъжи
10:56 / 18.02.2026
Огромно дърво падна върху тротоар в Пловдив
10:04 / 18.02.2026
Пловдивчани: Не сме виждали река Марица толкова пълноводна от год...
09:36 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Купа на България сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: