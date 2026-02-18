За знамето на Апостола и един от най-обичаните български символи, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© В предаването ни днес ще ви разкажем за изцяло реставрираното знаме на Апостола на свободата, съхранено за бъдещите поколения чрез специални консервационни методи. То се намира в Национален музей "Васил Левски" в Карлово. По темата ще чуем директора на музея Дора Чаушева. Ще разберем още как са организирани честванията в Карлово по повод 153-та годишнина от гибелта на Васил Левски, кулминацията на които е тази вечер.



Във втората част от предаването ни наш гост ще бъде Димитър Станчев, от Фондация "Споделени наследства", който ще ни покани на тематично събитие, посветено на един от най-обичаните български символи – мартеницата.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.