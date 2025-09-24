ЗАРЕЖДАНЕ...
|За втора година - три дни грандиозен празник в "Кючука"
В продължение на три дни пространството между улиците "Акад. Петър Динеков“, "Здравец“, "Георги Кондолов“ и "Михалаки Георгиев“ ще бъде изпълнено с много музика, песни, танци и добро настроение. Фестивалът започва в петък, 26 септември, когато точно в 17:00 часа на сцената ще се качат талантливите деца от ДГ "Валентина“. След тях в парка ще се представят още детски градини и училища. Точно в 18:30 пред присъстващите ще излязат любимите на всички малки гвардейци от ДГ "Мая“. На сцената ще се представят ансамблите "Тракийска младост“ и "Елика“, а кулминацията на вечерта е в 20:00 часа, когато публиката ще се наслади на изпълненията на Нелина.
Програмата продължава в събота с нови изяви на децата от детските градини в района. Точно на обяд стартира и станалата вече традиционна хоротека с DJ Динко Николов. Вечерта следва нова порция забавления с ансамбъл "Иглика“ и формация "Седем осми“. Оркестър "Тракийско настроение“ пък ще накара всички да затанцуват в ритъма на народната музика.
Фолклорният маратон продължава в неделя, като началото е отново в 11:00 часа. Старт ще дадат талантите на ДГ "Албена“, следвани от децата на ОУ "Д-р Петър Берон“. На сцената ще се изявят и представители на читалища от цялата страна. Вечерта гостите ще бъдат запленени от магията на Големите гайди с художествен ръководител Стефан Янев и уникалните изпълнения на ансамбъл "Тракия“. Предвидено е и впечатляващото светлинно етно шоу на Далида Денс Шоу, а финал на фестивала ще постави народният певец Николай Славеев.
Освен музика и танци, в парка ще има най-различни забавления за малки и големи. Гостите ги очаква и голям кът, в който ще бъдат представени най-разнообразни български традиционни занаяти. Събитието акцентира на социалните, спортни и образователни дейности – благотворителни щандове, социални предприятия, учебни центрове, детски работилници и спортни клубове ще допълнят целодневната програма.
В парк "Студенец“ ще има уроци по програмиране и роботика за деца, тренировки по пилатес на открито, занимания по кикбокс, работилници за малки и големи, скачане на батути, занимателна математика и рисуване за деца, като всички тези дейности ще бъдат безплатни. Ще има и разнообразни вкусотии, приготвени на място от майстори готвачи.
"Елате, за да се насладим заедно на пъстротата на българския фолклор с богата програма, много танци и веселие, безплатни детски работилници и разнообразни традиционни занаяти“, призова кметът на "Южен“ Атанас Кунчев, на когото е идеята за фестивала.
