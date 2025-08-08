ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За пореден път евакуираха посетителите на мол "Марково тепе"
За момента причините за изкарването на хората са неизвестни, но това се случва често в търгорския обект. Последният подобен случай, за който Plovdiv24.bg информира читателите си е от преди месец.
От управата на търговския център са обяснили пред Блиц, че има спешна ситуация, която налага евакуацията.
Посетителите на мола са били призовани да използват аварийните изходи, а преди това ескалаторите били спрени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Над половин милион кубика пръст изкопани от пробива под гарата
16:25 / 08.08.2025
Лошото време не го спря
16:37 / 08.08.2025
Продължава пръскането срещу комари в Пловдив
13:37 / 08.08.2025
Конкурс за попълване на ръководни позиции в болница в Пловдив
12:44 / 08.08.2025
Намериха тяло на мъж в река Марица
12:45 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS