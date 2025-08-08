За пореден път евакуираха посетителите на мол "Марково тепе"

© Евакуираха посетителите на мол "Марково тепе", намиращ се на пловдивският булевард "Руски".



За момента причините за изкарването на хората са неизвестни, но това се случва често в търгорския обект. Последният подобен случай, за който Plovdiv24.bg информира читателите си е от преди месец.



От управата на търговския център са обяснили пред Блиц, че има спешна ситуация, която налага евакуацията.



Посетителите на мола са били призовани да използват аварийните изходи, а преди това ескалаторите били спрени.