За месец спират движението по пловдивска улица

Заради строително-монтажни работи на "ЕВН България" по присъединителен топлопровод за новострояща се жилищна сграда се въвежда временна организация на движението по ул. "Огражден".



По информация на ОП "Организация и контрол на транспорта“, за периода от 2 февруари 2026 г. до 2 март 2026 г. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства в участъка на ул. "Огражден“ между ул. "Ален Мак“ и ул. "Гонда вода“.



Призовават се водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация на движение и поставената пътна сигнализация.