ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За "Двама са малко - трима са много" и "TheatAir" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Международният куклено-театрален фестивал "Двама са малко - трима са много" е фестивал, който се фокусира върху камерни куклени представления за до четирима актьори. От 2012 г. фестивалът става биенале, като към него се добавя и нов модул, наречен TheatAir.
За историята на фестивала и за програмата на тазгодишното издание ще ни разкаже директорът на Държавен куклен театър Пловдив Петър Влайков.
И още:
От стажант-репортера ни Роси Чинова ще разберем каква е програмата на тазгодишните чествания на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Празник на Пловдив - 6 септември.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 394
|предишна страница [ 1/66 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Неприятна гледка в западната част на Пловдив, но и не само там
12:46 / 02.09.2025
Digital4Plovdiv се завръща за 9-та поредна година с издание, посв...
12:11 / 02.09.2025
Арестуваха пловдивчанин, хвърлил незагасена цигара
11:58 / 02.09.2025
Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението на Бъл...
11:38 / 02.09.2025
Атакуваха ресторант "Южен полъх" в Пловдив
11:50 / 02.09.2025
Екипи на ВиК Пловдив помагат на Плевен заради безводието
10:40 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS