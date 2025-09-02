За "Двама са малко - трима са много" и "TheatAir" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Два фестивала завладяват Пловдив след дни. Това са Международен куклено-театрален фестивал "Двама са малко - трима са много" и Международен фестивал за улични изкуства "TheatAir".



Международният куклено-театрален фестивал "Двама са малко - трима са много" е фестивал, който се фокусира върху камерни куклени представления за до четирима актьори. От 2012 г. фестивалът става биенале, като към него се добавя и нов модул, наречен TheatAir.



За историята на фестивала и за програмата на тазгодишното издание ще ни разкаже директорът на Държавен куклен театър Пловдив Петър Влайков.



И още:



От стажант-репортера ни Роси Чинова ще разберем каква е програмата на тазгодишните чествания на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Празник на Пловдив - 6 септември.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.