Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести септември"

© От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че от днес се възстановява движението на автобусите по автобусна линия № 17 след приключване на ремонта по бул. "Шести септември“ в участъка от ул. "Владивосток“ до кръстовището с ул. "Акация“.



Причината за ремонта бе рехабилитация на паропровод на ЕВН България по бул. "Шести септември“, в участъка от кръстовището с ул. "Владивосток“ до кръстовището с бул. "Свобода" /пред Спортното училище/.