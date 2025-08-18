ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести септември"
Причината за ремонта бе рехабилитация на паропровод на ЕВН България по бул. "Шести септември“, в участъка от кръстовището с ул. "Владивосток“ до кръстовището с бул. "Свобода" /пред Спортното училище/.
ИЗПРАТИ НОВИНА
