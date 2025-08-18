ИЗПРАТИ НОВИНА
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести септември"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:30Коментари (0)119
©
От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че от днес се възстановява движението на автобусите по автобусна линия № 17 след приключване на ремонта по бул. "Шести септември“ в участъка от ул. "Владивосток“ до кръстовището с ул. "Акация“. 

Причината за ремонта бе рехабилитация на паропровод на ЕВН България по бул. "Шести септември“, в участъка от кръстовището с ул. "Владивосток“ до кръстовището с бул. "Свобода" /пред Спортното училище/.







