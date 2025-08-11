Възстановиха линията Пловдив - Варна

© Възстановиха дългоочаквана линия от автогара Варна, стана ясно след репортерска проверка на Varna24.bg. След много опити да се възобнови трасето, линията Варна-Пловдив функционира отново от седмица.



Пътят е с продължителност от 6 часа и 50 минути и ще се обслужва веднъж на ден с тръгване в 15:10 часа.



Последните години много пътуващи искаха възстановяване на маршрута, тъй като единствена алтернатива бе влак.



Новината бе приета с радост от пътуващите. Автобусът ще преминава през Слънчев бряг, Несебър, Бургас-запад, Сливен, Стара Загора и ще пристига в Пловдив в 22,00 часа. В обратна посока автобусите тръгват от Пловдив в 6.45 часа и пристигат в морската ни столица в 14.00 ч.