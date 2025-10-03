ЗАРЕЖДАНЕ...
Възстановиха движението по проблемния участък в "Южен"
Проходимостта най-бързо се е възстановила по улиците с паваж, тъй като водата влиза между кубчетата и попива в почвата. При асфалтираните улици е било необходимо малко повече време, за да изтече водата в канализацията.
Нормализирана е ситуацията при кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална". Участъкът беше непроходим тази сутрин и се наложи да се монтират помпи за изпомване на водата.
Градът постепенно се връща към обичайния си ритъм.
