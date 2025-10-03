© Plovdiv24.bg Дъждовната вода полека-лека се оттича от улиците в Пловдив след спирането на валежите. Главният колектор на бул. "Санкт Петербург" е освободил част от капацитета си и вече успява да поеме отточната течност, съобщиха от ВиК за Plovdiv24.bg.



Проходимостта най-бързо се е възстановила по улиците с паваж, тъй като водата влиза между кубчетата и попива в почвата. При асфалтираните улици е било необходимо малко повече време, за да изтече водата в канализацията.



Нормализирана е ситуацията при кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална". Участъкът беше непроходим тази сутрин и се наложи да се монтират помпи за изпомване на водата.



Градът постепенно се връща към обичайния си ритъм.



