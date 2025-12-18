ИЗПРАТИ НОВИНА
"Възраждане" призова за незабавна оставка на кмета на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:46Коментари (0)211
©
"Възраждане" призова за незабавна оставка на кмета на Пловдив заради сериозни провали в управлението:

Транспортен колапс, провален градски транспорт, хаотични и безкрайни ремонти, наводнения при всеки дъжд, презастрояване без инфраструктура и драстично увеличение на такса смет без резултат – това са част от системните провали, заради които "Възраждане" настоява за незабавната оставка на кмета на Пловдив. След две години управление градът е блокиран, без визия, без стратегия и без защита на интересите на пловдивчани.", единодушни са и народните представители, и гражданите.

Вече месеци наред "Възраждане" посочва факти, доказващи, че настоящото ръководство на общината демонстрира пълна неспособност да управлява ключови сектори, определящи качеството на живот и бъдещето на Пловдив. Той е изправен пред дълбока управленска криза, чието най-видимо проявление е транспортният колапс. Постоянните задръствания, сравними по мащаб и интензитет с най-тежките в Европа, са резултат от пълната липса на цялостна политика, план или визия за развитие на трафика.  Това са сериозните аргументи, с които ние сме категорични, че кметът трябва да подаде оставка. И други политически партии  на моменти искат оставката на кмета, но по злободневни въпроси, с което често му правят услуга и отклоняват общественото мнение от съществените и важни въпроси.

"Например ПП-ДБ, в опит да овладеят протестите в Пловдив, му поискали оставката, защото имало два протеста за едно и също нещо - оставката на правителството на едно и също място. Протестът е общонароден и колкото повече присъстващи и организатори има, толкова по-добре. Всички сме за оставка на правителството, която вече имаме. Всички сме за оставка на кмета на ГЕРБ.  И ние искаме оставката на кмета, но за сериозен провал в цялостната му политика.", категорични бяха Ангел Георгиев и Емил Янков. 

Кризата се задълбочава от неефективния градски транспорт, който продължава да функционира по остарял и неработещ модел, без реални усилия за модернизация и интегрирани решения. Вместо да поеме отговорност, кметът прехвърля този ключов обществен ангажимент на частни компании, което допълнително задълбочава проблема.

Липсата на стратегическо планиране се вижда и в градската инфраструктура, където ремонтите се извършват на парче, без дългосрочна концепция за тротоари, велоалеи, бус ленти и алтернативни начини на придвижване. Това води до хаос, лоша свързаност и хронични забавяния при ремонти на основни улици и булеварди, които с години блокират цели квартали.

Към това се добавят и нерешените проблеми с отводнителната инфраструктура, които превръщат всеки по-сериозен дъжд в наводнение и изпитание за града.

Управленската немощ на ГЕРБ проличава и в пълния провал да бъдат защитени интересите на Пловдив на държавно ниво – въпреки първоначално обещаните над 100 млн. лева в бюджета за 2025 г., градът получава символично финансиране - малко над 1% от предвиденото, което е показателно за липсата на лидерство и ефективна комуникация.

Паралелно с това Пловдив се задъхва от безконтролно презастрояване, при което се издават разрешения за мащабни жилищни комплекси без осигуряване на необходимата социална инфраструктура – детски градини, училища, здравни услуги и зелени площи.

Всичко това се случва на фона на почти 50-процентно увеличение на такса смет, оправдано с обещания за модерна система за управление на отпадъците, каквато и до днес не е реализирана.

Ние, от "Възраждане", заявяваме ясно: Пловдив заслужава компетентно управление, визия и грижа!







