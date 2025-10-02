Възрастна пловдивчанка хвърли през терасата 4000 лева, мъж е арестуван

© Участник в телефонна измама бе задържан от служителите на реда в Пловдив. Разследването по случая започнало на 20 септември т.г. във Второ РУ след получен сигнал, че възрастна пловдивчанка хвърлила през терасата на дома си пакет с 4000 лв.



Според предварителната информация, пенсионерката приготвила парите след телефонен разговор с мним полицейски служител. Той поискал сумата с обещанието да помогне на неин роднина, предизвикал тежка катастрофа с жертва.



По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209 ал. 1 от НК, а разследващите полицаи предприели бързи оперативно-издирвателни действия за разкриване на извършителите. В процеса на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че съпричастен към престъплението е 58-годишен софиянец.



По този повод ОДМВР – Пловдив отново предупреждава, че искането на пари и ценности по телефона под какъвто и да е предлог е основен индикатор за измама. Важно е да се знае, че не съществува практика представителите на полицията или друга официална институция да изискват заплащане за изпълнение на служебните си задължения. При получаване на подобно съмнително обаждане веднага да се подаде сигнал на тел. 112.