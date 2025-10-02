ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Възрастна пловдивчанка хвърли през терасата 4000 лева, мъж е арестуван
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:10Коментари (0)195
©
Участник в телефонна измама бе задържан от служителите на реда в Пловдив. Разследването по случая започнало на 20 септември т.г. във Второ РУ след получен сигнал, че възрастна пловдивчанка хвърлила през терасата на дома си пакет с 4000 лв.

Според предварителната информация, пенсионерката приготвила парите след телефонен разговор с мним полицейски служител. Той поискал сумата с обещанието да помогне на неин роднина, предизвикал тежка катастрофа с жертва.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209 ал. 1 от НК, а разследващите полицаи предприели бързи оперативно-издирвателни действия за разкриване на извършителите. В процеса на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че съпричастен към престъплението е 58-годишен софиянец.

По този повод ОДМВР – Пловдив отново предупреждава, че искането на пари и ценности по телефона под какъвто и да е предлог е основен индикатор за измама. Важно е да се знае, че не съществува практика представителите на полицията или друга официална институция да изискват заплащане за изпълнение на служебните си задължения. При получаване на подобно съмнително обаждане веднага да се подаде сигнал на тел. 112.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
Кошмар за млада жена в Пловдив
12:50 / 02.10.2025
Арт осветление на емблематично място на Пловдив
12:05 / 02.10.2025
Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща п...
11:52 / 02.10.2025
Обявиха още качествени групи за Hills of Rock 2026
10:49 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: