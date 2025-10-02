ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Възрастна пловдивчанка хвърли през терасата 4000 лева, мъж е арестуван
Според предварителната информация, пенсионерката приготвила парите след телефонен разговор с мним полицейски служител. Той поискал сумата с обещанието да помогне на неин роднина, предизвикал тежка катастрофа с жертва.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209 ал. 1 от НК, а разследващите полицаи предприели бързи оперативно-издирвателни действия за разкриване на извършителите. В процеса на работата под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са събрани доказателства, че съпричастен към престъплението е 58-годишен софиянец.
По този повод ОДМВР – Пловдив отново предупреждава, че искането на пари и ценности по телефона под какъвто и да е предлог е основен индикатор за измама. Важно е да се знае, че не съществува практика представителите на полицията или друга официална институция да изискват заплащане за изпълнение на служебните си задължения. При получаване на подобно съмнително обаждане веднага да се подаде сигнал на тел. 112.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025
Кошмар за млада жена в Пловдив
12:50 / 02.10.2025
Арт осветление на емблематично място на Пловдив
12:05 / 02.10.2025
Ще признае ли вина шофьор, блъснал фатално неправилно пресичаща п...
11:52 / 02.10.2025
Обявиха още качествени групи за Hills of Rock 2026
10:49 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS