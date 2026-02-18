ИЗПРАТИ НОВИНА
Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен символ
Автор: Ивет Калчишкова 11:48
© Plovdiv24.bg
виж галерията
С тържествена церемония и военен ритуал Пловдив почете 153 години от трагичната гибел на Васил Левски пред паметника на Апостола на свободата на централната алея на Бунарджика, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Водещият на възпоменателното честване рецитира одата "Левски" на Иван Вазов от цикъла "Eпопея на забравените".

Емоционално слово пред паметника произнесе  Маргарита Джарова - художник, директор на Средно художествено училище за изящни изкуства "Цанко Лавренов" и член на Общински комитет "Васил Левски“.

Джарова подчерта, че животът на Левски е кратък, но изпълнен със смисъл.

"В историята на България има имена, които се изричат тихо с уважение сякаш са мотива. Левски е мерило за чест, смелост и саможертва."

Тя разказа пътя на Апостола от дякон до революционер и допълни, че е мечтаел за чистя и свята република.

"Въжето не успя да убие идеите му, а го превръща в безсмъртен символ."

Джарова сподели още, че в България има над 140 паметника на Апостола, над 1000 улици у нас носят неговото име, както и 130 средни училища и 2 висши. 

"Апостолът ни остави заветът да сме честни, смели и отговорни към родината си. Левски е искал свободата на своя народ, които сам да гради съдбата си. Истинската любов към родината не е в думите, а в делата."

В церемонията по традиция участваха представителни формирования от Пловдивския гарнизон – почетна рота, военен духов оркестър и венценосци, членове на Общински комитет "Васил Левски" и Комитет "Родолюбие".

Паметникът на Васил Левски беше отрупан с венци и цветя от официалните лица и признателни граждани, сред които кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, областният управител на област Пловдив Христина Янчева и председателят на Общински съвет Атанас Узунов.

Преди поклонението от 10 часа в църквата "Св. Св. Петър и Павел“ по традиция беше отслужена панихида от ставрофорен свещеноиконом Тодор Тодоров – председател на храм "Св. Св. Петър и Павел“. Организатори на панихидата са Петко Георгиев - родственик на Апостола и Общински комитет "Васил Левски“.










