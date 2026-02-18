ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен символ
Водещият на възпоменателното честване рецитира одата "Левски" на Иван Вазов от цикъла "Eпопея на забравените".
Емоционално слово пред паметника произнесе Маргарита Джарова - художник, директор на Средно художествено училище за изящни изкуства "Цанко Лавренов" и член на Общински комитет "Васил Левски“.
Джарова подчерта, че животът на Левски е кратък, но изпълнен със смисъл.
"В историята на България има имена, които се изричат тихо с уважение сякаш са мотива. Левски е мерило за чест, смелост и саможертва."
Тя разказа пътя на Апостола от дякон до революционер и допълни, че е мечтаел за чистя и свята република.
"Въжето не успя да убие идеите му, а го превръща в безсмъртен символ."
Джарова сподели още, че в България има над 140 паметника на Апостола, над 1000 улици у нас носят неговото име, както и 130 средни училища и 2 висши.
"Апостолът ни остави заветът да сме честни, смели и отговорни към родината си. Левски е искал свободата на своя народ, които сам да гради съдбата си. Истинската любов към родината не е в думите, а в делата."
В церемонията по традиция участваха представителни формирования от Пловдивския гарнизон – почетна рота, военен духов оркестър и венценосци, членове на Общински комитет "Васил Левски" и Комитет "Родолюбие".
Паметникът на Васил Левски беше отрупан с венци и цветя от официалните лица и признателни граждани, сред които кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, областният управител на област Пловдив Христина Янчева и председателят на Общински съвет Атанас Узунов.
Преди поклонението от 10 часа в църквата "Св. Св. Петър и Павел“ по традиция беше отслужена панихида от ставрофорен свещеноиконом Тодор Тодоров – председател на храм "Св. Св. Петър и Павел“. Организатори на панихидата са Петко Георгиев - родственик на Апостола и Общински комитет "Васил Левски“.
