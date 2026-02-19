Въздушна линейка кацна в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

© Архив Една от въздушните линейки кацна малко след 10:15 часа в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. От лечебното заведение съобщиха, че се касае за случай на пациент с множество изгаряния.



От екипа ще дадат повече информация по-късно през деня. Припомняме, че България разполага с общо пет въздушни линейки.



До средата на тази година се очакват да дойдат още три, от планираните осем хеликоптера от договора с италианската фирма "Леонардо".