|Въздушна линейка кацна в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
От екипа ще дадат повече информация по-късно през деня. Припомняме, че България разполага с общо пет въздушни линейки.
До средата на тази година се очакват да дойдат още три, от планираните осем хеликоптера от договора с италианската фирма "Леонардо".
