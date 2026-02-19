ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Още една въздушна линейка каца в Пловдив заради инцидент в Южна България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:28Коментари (0)1664
©
Днес, 19.02.2026 г., в 10:05 ч. на летищната площадка на УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив кацна медицински хеликоптер за спешна помощ по въздух.

С него бе транспортирана 64-годишна жена с изгаряния над 20% и множество травми, включително белодробна травма.

Пациентката е настанена в лечебното заведение и е подложена на интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. Медицинските екипи полагат всички необходими грижи за стабилизиране на състоянието ѝ.

Очаква се пристигането и на втори медицински хеликоптер с пациент от инцидента (взрив на газова бутилка в жилище в сливенско село), като лечебното заведение е в пълна готовност за приема му.

Допълнителна информация ще бъде предоставена при възможност, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение в Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 19
19.02.2026 Въздушна линейка кацна в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
04.07.2025 Медицинският хеликоптер докара в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив мъж, пострадал в планината
08.11.2024 Най-голямата болница в Пловдив и България обяви 12 милиона печалба за първите 6 месеца на годината
09.08.2024 Гвоздейков: Пловдив става регионален център за спешната медицинска помощ по въздух
09.08.2024 Най-голямата болница в Пловдив и България се сдоби с площадка за медицинските хеликоптери
07.08.2024 Готово е новото болнично вертолетно летище в Пловдив
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Баща и син украинци са арестувани в Пловдив
11:47 / 19.02.2026
Въздушна линейка кацна в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
11:07 / 19.02.2026
Два месеца след смяната на управлението: Сигнали за сериозни нару...
10:02 / 19.02.2026
Най-голямата болница в Пловдив отваря врати за безплатна помощ 
09:00 / 19.02.2026
В Пловдив арестуваха Ашим Асан
17:26 / 18.02.2026
Коментирайте този клип от Пловдив: Нарушение има, но има и нещо д...
19:57 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
ДЮШ на Марица
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: