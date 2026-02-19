Още една въздушна линейка каца в Пловдив заради инцидент в Южна България

© Днес, 19.02.2026 г., в 10:05 ч. на летищната площадка на УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив кацна медицински хеликоптер за спешна помощ по въздух.



С него бе транспортирана 64-годишна жена с изгаряния над 20% и множество травми, включително белодробна травма.



Пациентката е настанена в лечебното заведение и е подложена на интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. Медицинските екипи полагат всички необходими грижи за стабилизиране на състоянието ѝ.



Очаква се пристигането и на втори медицински хеликоптер с пациент от инцидента (взрив на газова бутилка в жилище в сливенско село), като лечебното заведение е в пълна готовност за приема му.



Допълнителна информация ще бъде предоставена при възможност, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение в Пловдив.