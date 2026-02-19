Пациент с 33% изгаряния е транспортиран в Пловдив

© Във връзка с пристигането на втори медицински хеликоптер от болницата в Пловдив информират, че в УМБАЛ "Свети Георги“ - Пловдив е транспортиран 67-годишен мъж, пострадал при същия инцидент.



Пациентът е с 33% изгаряния и инхалационна травма вследствие на вдишване на токсични и горещи газове. Настанен е в реанимация и е под интензивно лечение и непрекъснато наблюдение.



Припомняме, че по-рано днес в УМБАЛ "Свети Георги“ бе приета и 64-годишна жена с изгаряния над 20% и множество травми, която също е под интензивно лечение и непрекъснато наблюдение.



Пострадалите са в това състояние след взрив на газова бутилка в жилище в сливенско село.