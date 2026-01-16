ИЗПРАТИ НОВИНА
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без съществени нарушения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:11Коментари (0)59
©
Процесът по въвеждане на единната европейска валута в Пловдивска област протича плавно и без сериозни нарушения. Едва 10 на сто от извършените проверки приключват с предписания или санкции. Това стана ясно по време на първото заседание на Областният координационен център под председателството на областния управител проф. Христина Янчева.

Областният управител подчерта, че основната цел на Центъра е да обсъжда и решава въпроси от областно и местно значение, свързани с въвеждането на еврото, както и да подпомага информираността и доверието на гражданите и бизнеса. В рамките на дейността му ще се наблюдават процеси, свързани с цените на стоките и услугите, спазването на изискването за двойно обозначаване, смесените плащания, сигналите за измами, както и изплащането на пенсии, социални помощи и обезщетения, коментира още проф. Янчева.

В състава на Областния координационен център (ОКЦ) участват представители на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници“, Български пощи, Комисията за защита на потребителите, Областна дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации.

В заседанието участваха заместник областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, както главният секретар на Областната администрация Николай Чунчуков.

В цялата област изплащането на пенсиите и социалните помощи се извършват в евро, като коректното превалутиране е гарантирано.

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) информираха, че от октомври 2025 г. досега са извършени близо 1300 проверки по Закона за въвеждане на еврото, като за установени нарушения са съставени актове на близо 10 на сто от проверяваните. По данни на институциите към момента няма сигнали за сериозни нарушения в областта.

Заместник-директорът на ОДМВР-Пловдив комисар Пламен Иванов съобщи, че по плана за въвеждането на еврото в Пловдивска област са ангажирани всички pайонни управления. Осъществяват се постоянни проверки, реализирани са стотици разяснителни срещи с институциите, ангажирани с въвеждането на единната валута. На този етап има само три констатирани случаи на нередности, като по два от тях са започнали досъдебни производства. Засилено е присъствието на полицията в района на пощенските клонове, работи се в малките населени места за предотвратяване на измами с новите платежни средтва.

Областният координационен център ще заседава всяка седмица и ще докладва резултатите от дейността си на Националния координационен център.







