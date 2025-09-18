ИЗПРАТИ НОВИНА
Вълнуващо събитие в "Западен"
18:45
Българската асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), със съдействието на район "Западен", община Пловдив, кани всички пловдивчани и гости на града на едно вълнуващо спортно събитие – #BEACTIVEDAY.

Инициативата е част от Европейската седмица на спорта и ще се проведе на 20 септември (събота) в Младежки център – Пловдив.

Мотото на инициативата е "Движи се. Вдъхновявай се. Включи се" – призив за активност, личен пример и приобщаване към здравословния и активен начин на живот.

Какво ви очаква?

Три игрища и фитнес зоната на Младежки център – Пловдив ще се превърнат в пулсиращи точки на енергия и настроение.

Програма:

· 10:00 ч. – Зумба с Кейт Иванова

· 11:00 ч. – Steel Tonic с Димитър Капов

· 12:00 ч. – Пилатес с Адриана Вулева

По време на събитието ще се проведе и томбола с награди, осигурени от Athletic Fitness:

· Годишна безплатна фитнес карта за всички 5 обекта

· Ваучери за 1-седмичен безплатен фитнес

Събитието е под егидата на кмета на район "Западен" Тони Стойчева, която ще приветства участниците.







