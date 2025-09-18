ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълнуващо събитие в "Западен"
Инициативата е част от Европейската седмица на спорта и ще се проведе на 20 септември (събота) в Младежки център – Пловдив.
Мотото на инициативата е "Движи се. Вдъхновявай се. Включи се" – призив за активност, личен пример и приобщаване към здравословния и активен начин на живот.
Какво ви очаква?
Три игрища и фитнес зоната на Младежки център – Пловдив ще се превърнат в пулсиращи точки на енергия и настроение.
Програма:
· 10:00 ч. – Зумба с Кейт Иванова
· 11:00 ч. – Steel Tonic с Димитър Капов
· 12:00 ч. – Пилатес с Адриана Вулева
По време на събитието ще се проведе и томбола с награди, осигурени от Athletic Fitness:
· Годишна безплатна фитнес карта за всички 5 обекта
· Ваучери за 1-седмичен безплатен фитнес
Събитието е под егидата на кмета на район "Западен" Тони Стойчева, която ще приветства участниците.
