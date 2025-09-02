ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Все повече се търсят точно такива апартаменти, в Пловдив особено
Особено популярни са самостоятелните къщи с двор от поне 500 кв. м. Трофейните имоти в луксозния сегмент от пазара продължават да са във фокуса на купувачите. Нараства търсенето на изцяло завършени и обзаведени апартаменти, тъй като значителна част от купувачите не желаят да отделят допълнително време след сключване на сделката, за да направят жилището годно за обитаване, а искат да се нанесат веднага.
Пазарната цена на всеки конкретен имот не може да бъде определена само на база стойност на един квадратен метър, посочват консултантите. Цената зависи от показатели като качествата на сградата, района и наличната инфраструктура, потенциала за бъдещо развитие на конкретния квартал.
Продължава миграцията на много хора от по-малки населени места към областните центрове. Това води до активно търсене на имоти в големите градове. В София се местят хора от цялата страна, привлечени от по-високите заплати. Във Варна най-често отиват хора от Търговище, Добрич, Шумен, Разград и Силистра, а в Пловдив се местят от Кърджали, Хасково, Смолян и Стара Загора. Това движение на хората е сред основните фактори за търсене на жилища.
Друг съществен фактор, който е стимул за пазара на имоти, са ниските лихви по заемите и активното кредитиране от страна на банките. В София над 60 на сто от сделките с имоти са с банково финансиране. Повечето хора, които взимат ипотечен кредит за покупка на жилище, покриват със заем над половината от крайната стойност на сделката. Ситуацията в Пловдив е подобна, около 65% от покупките на жилища са с банков кредит. Във Варна е по-голям делът на покупките с налични пари и едва около 37% от сделките са със заем.
Много голяма част от хората, които взимат заеми за покупка на жилище, са млади хора на високи позиции, най-често от сферата на информационните технологии, но също така и от администрацията, търговията, застрахователния и консултантския бизнес, енергетиката. С повишаването на доходите все повече хора пристъпват към покупка на жилище – или купуват първия дом за семейството си или се местят в по-просторно жилище в по-добър квартал, пише "Труд".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуван е приятелят на момичето, открито мъртво в Пловдив
15:41 / 02.09.2025
Дилърът Севдалин, хванат с 300 дози фентанил: Обещавам, че няма д...
16:27 / 02.09.2025
Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров
14:56 / 02.09.2025
В Пловдив арестуваха дилър с 300 дози
14:03 / 02.09.2025
"Икономическа полиция" влезе в дома на пловдивчанин, откри склад ...
13:22 / 02.09.2025
Неприятна гледка в западната част на Пловдив, но и не само там
12:46 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS