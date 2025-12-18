ИЗПРАТИ НОВИНА
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:05
На предстоящото заседание на Общински съвет днес ще бъде връчено отличието "Почетен гражданин на град Пловдив“ на инж. Тодор Петков, бивш кмет на града и бивш областен управител на Област Пловдив. Инж. Петков да бъде удостоен със званието след единодушно решение на Пловдивски общински съвет, който подкрепи предложението на кмета на града Костадин Димитров.

В мотивите към предложението е записано, че роденият през 1950г. инж. Петков е дългогодишен общественик и управленски деец, инженер, визионер и човек, отдал професионалния си път на строителството и модерното развитие на Пловдив. "Тодор Петков е личност с изключителен принос за развитието на града и региона, посветил повече от четири десетилетия от живота си в служба на обществото“, се казва още в предложението.

В него се припомня, че от 1981г. Петков активно се включва в обществено-политическия живот на Пловдив, като през годините е бил зам.-кмет на Тракия, зам.-кмет на Община Пловдив и градоначалник в периода 1988г.-1990г., областен управител в периода 2005-2009г., както и общински съветник в Общински съвет-Пловдив. 

Припомняме, че в Общински съвет бяха внесени писма в подкрепа на предложението за удостояването на инж. Петков с отличието от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай, както и от областния управител на Пловдивска област проф. Янчева. 

Като част от церемонията на удостоения с отличието ще бъде връчен почетния знак с герба на града и с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка. Носителят се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.







