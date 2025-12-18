ЗАРЕЖДАНЕ...
|Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
В мотивите към предложението е записано, че роденият през 1950г. инж. Петков е дългогодишен общественик и управленски деец, инженер, визионер и човек, отдал професионалния си път на строителството и модерното развитие на Пловдив. "Тодор Петков е личност с изключителен принос за развитието на града и региона, посветил повече от четири десетилетия от живота си в служба на обществото“, се казва още в предложението.
В него се припомня, че от 1981г. Петков активно се включва в обществено-политическия живот на Пловдив, като през годините е бил зам.-кмет на Тракия, зам.-кмет на Община Пловдив и градоначалник в периода 1988г.-1990г., областен управител в периода 2005-2009г., както и общински съветник в Общински съвет-Пловдив.
Припомняме, че в Общински съвет бяха внесени писма в подкрепа на предложението за удостояването на инж. Петков с отличието от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай, както и от областния управител на Пловдивска област проф. Янчева.
Като част от церемонията на удостоения с отличието ще бъде връчен почетния знак с герба на града и с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка. Носителят се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.
