Волейболен бос спечели търга за паркинга на зала "Строител"
Предложеният месечен наем е в размер на 1310 € с включено ДДС. Планира се в рамките на 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, да се направи инвестиция в размер на 237 592,50 € с ДДС.
Припомняме, че в предишния мандат имаше идея общината да откупи сградата, което така и не се случи. През 2023 г. цената беше 4 899 354 лв., определена от независим оценител. Предложението беше внасяно в Общинския съвет няколко пъти, но винаги предизвикваше бурни реакции и яростен отпор от управляващото мнозинство.
Сградата е с площ 1927 квадратни метра и е собственост на "Метални конструкции - Пловдив" АД. Земята под залата е публична общинска собственост. Целият парцел е с обща площ 11 201 кв.м. и според Общия устройствен план на Пловдив е отреден за спорт, атракции и озеленяване. В комплекса има площадки за волейбол, баскетбол и тенис. Попадащият в имота паркинг е 3200 кв.м., актуван с акт за публична общинска собственост през август 2024 г.
