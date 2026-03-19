Пловдивските общински съветници трябва да утвърдят "Лайт спорт" ООД за  наемател на паркинга на спортна зала "Строител". Фирмата на вицепрезидента на ВК "Марица" Светослав Славов беше единственият участник в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общинския терен, предава Plovdiv24.bg.

Предложеният месечен наем е в размер на 1310 € с включено ДДС. Планира се в рамките на 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, да се направи инвестиция в размер на 237 592,50 € с ДДС. 

Припомняме, че в предишния мандат имаше идея общината да откупи сградата, което така и не се случи. През 2023 г. цената беше 4 899 354 лв., определена от независим оценител. Предложението беше внасяно в Общинския съвет няколко пъти, но винаги предизвикваше бурни реакции и яростен отпор от управляващото мнозинство. 

Сградата е с площ 1927 квадратни метра и е собственост на "Метални конструкции - Пловдив" АД. Земята под залата е публична общинска собственост. Целият парцел е с обща площ 11 201 кв.м. и според Общия устройствен план на Пловдив е отреден за спорт, атракции и озеленяване. В комплекса има площадки за волейбол, баскетбол и тенис. Попадащият в имота паркинг е 3200 кв.м., актуван с  акт за публична общинска собственост през август 2024 г.