Пловдив отбеляза тържествено Деня на храбростта и празника на Българската армия с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад "Централен“. Събитието събра военни формирования, официални лица и граждани, за да отдадат почит към подвига на българските воини под звуците на военни маршове.

Тържествената церемония на площада премина с приемане на строя и отдаване на войнската чест, информира репортер Plovdiv24.bg. Отслужен бе и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област, което е една от най-важните традиции за Гергьовден в цялата страна.

В празничния строй се включиха формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО). Участие взеха още военнослужещи от 24-та авиационна база – Крумово и 3-та авиационна база – Граф Игнатиево от състава на Военновъздушните сили. Сухопътните войски бяха представени от 110-и логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка.

Празничната програма бе съпътствана и от тържествен концерт на Военния духов оркестър на СКСО, който изпълни емблематични произведения, посветени на българската армия. Честването бе уважено от представители на местната власт, командири на пловдивските гарнизони, ръководители на образователни институции и членове на военно-патриотичните съюзи.

Десетки пловдивчани и гости на града видяха и се докоснаха отново до армейските традиции и заедно отбелязаха професионалния празник на българските военни.