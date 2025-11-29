ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Водородни двигатели - световен принос на учени от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:59Коментари (2)1372
© Plovdiv24.bg
Да предвидят бъдещето на водородното гориво като чист енергиен източник и да го направят по-използваемо и по-ефективно – това е амбициозната цел на група български учени, които работят заедно точно в тази насока. Проектът им се нарича "Оптимална работа на силови електронни преобразователи за водородни технологии – Водород – към Х приложения" и е финансиран от Фонд "Научни изследвания". Ръководител е доц. д-р инж. Димитър Арнаудов от Техническия университет в София.

Проектът се осъществява в партньорство с Института по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" към БАН. Ръководител от страна на института е доц. д-р инж. Благой Бурдин. Пловдивският принос е на научните работници, начело с проф. д-р инж. Цветана Григорова – ръководител катедра "Електроника" във факултета по "Електроника и автоматика" на Техническия университет - филиал Пловдив.

Новата научна разработка е фундаментална. Тя няма да се патентова и ще бъде отворена за всички учени по света. И е твърде сложна, за да бъде обяснена с две думи. Но все пак най-общо българският научен екип ще се стреми да използва получения "зелен водород" като намери начин за по-ефективното използване на водородното гориво в превозните средства (автомобили, камиони и други) и електрозахранващи системи.

Професор д-р Цветана Григорова обяснява: "Целта е да изследваме режима на съвместна работа на електронни преобразователи и горивни клетки като се приложат алгоритми и технологии за оптимална работа. Предлагане на методики за асемблиране на водородни горивни клетки с подходящи за съответното приложение електронни преобразуватели. Къде работят заедно електронният преобразовател и горивната клетка?

Едно от приложенията е в транспорта. Там е много важно да се осъществят такива алгоритми, които да подобрят съвместната работа, за да постигнем максимална ефективност. Същото е и в процесите на електролизата – при разграждането на съединенията до получаване на водород. И в този случай имаме съвместна работа."

В България все още нямаме много водородни автомобили за лична употреба, защото още нямаме създадена структура от зарядни станции. Затова са и европейските програми, които насърчават развитието на този тип транспорт. Вече има резултати при тежкотоварните автомобили. Те са не само голям потребител на енергия, но и голям замърсител.

Откъде се взема водород

Когато говорим за зеления водород, той се създава на базата на енергоефективни източници – чрез зелена енергия да произведем водород. Засега в България има една водородна зарядна станция. Водородният автомобил има електродвигател и той се захранва с енергия, произведена на борда на автомобила чрез свързване на кислород от въздуха и водород от резервоарите в горивна клетка. На изхода ще излезе водна пара, а не пушек.

Вътре в автомобила има и значително количество електронни преобразуватели на енергия, осъществяващи връзка между горивната клетка, електродвигателя и всички консуматори в автомобила. От тяхната работа силно зависи както сигурната и безопасна работа, така и енергийната ефективност на автомобила. Водородни автомобили в света има сравнително отскоро, но вече има производители в различни страни.

Водородните зарядни станции са скъпи съоръжения. Иначе казано самият водород е екологичен, но производството му изисква прилагането на прецизна технология. Зареждането с водород става много по-бързо, отколкото зареждането с електричество на един електромобил.

Работата по проекта ще продължи 3 години. Българските учени
©
ще докажат и по експериментален път аналитично изведените от тях нови знания. Иначе казано – дали са постигнали нужната ефективност, дали българските алгоритми наистина са оптимални.

По проект са предвидени средства за закупуване на специализирана техника, с която да изследваме и показваме качеството на нашата работа – разработените и постигнати оптимални режими, обяснява проф. Григорова. Като всяко инженерно изследване започва с моделиране, за това провеждаме и работен семинар за подобряване на уменията на екипа за работа със специфични софтуерни среди за силови електронни преобразуватели И продължава:

"Не сме безгрешни, затова проверяваме много прецизно всички резултати. Оглеждаме ги внимателно най-малкото, за да разберем да не би да са случайни. Не бива да публикуваме неверни данни, още повече, че заставаме с имената си зад тях. Изисква се много работа от екипа, за да могат всички резултати да бъдат надеждно потвърдени."

Цената на една водородна клетка е около 20000 лева. С едно зареждане на серийно произвеждан автомобил с водородно гориво той може да измине около 500 километра и после отново трябва да се зареди. Следователно работата по проекта може да се оцени и от тази гледна точка – ако намалим разхода на използвания водород, автомобилът ще измине повече разстояние и по-рядко ще се зарежда.

Това изследване е важна крачка към бъдеще, в което водородът ще се използва както за производство на енергия, но и за транспорт и индустрия. Целта е постигане на по-висока ефективност, надеждност и икономичност на водородните системи, които ще бъдат в основата на бъдещата водородна мобилност и енергетика. Проектът е стъпка към реализация на националните и европейските приоритети за развитие на устойчиви, екологични енергийни технологии.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Mного ум и труд са положени,за тази мирна разработка.Желая ви успех!Дано алчните Соросоиди не спъват,това добро дело и да види бял свят!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
17:31 / 29.11.2025
Сигнал: Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия,...
14:32 / 29.11.2025
Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декем...
12:33 / 29.11.2025
В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част ...
10:47 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неде...
10:18 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Бури и градушки 2025 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: