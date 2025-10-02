ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на метеорологичната обстановка в Пловдив
С цел бърза реакция при необходимост два екипа на ОП “Градини и паркове" ще дежурят на терен и ще бъдат в готовност за предприемане на действия.
От общинското предприятие призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в паркове и улици с висока растителност.
При възникнали проблеми сигнали могат да бъдат подавани на тел. 112 и на дежурния телефон на Община Пловдив - 032/656 700 или 032/ 624 301 - ОП "Градини и паркове“.
