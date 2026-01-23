ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вместо за жилища терен в Пловдив остава зелена площ
"Направихме поредна голяма крачка към по-зелен район "Южен“.
Щастлив съм да съобщя, че днес Експертният съвет по устройство на територията към община Пловдив прие моето предложение терен, отреден за жилищно застрояване, да бъде преустроен в зелена площ. Става въпрос за пространството между улиците "Горно Броди“, "Николай Коперник“, "Лазо Войвода“ и "Чипровец“.
Сега предстои предложението да влезе на гласуване в Общинския съвет.".
Припомняме, че в интервю за Plovdiv24.bg кметът Кунчев съобщи, че още от началото на мандата си е предприел мерки да не се строи върху свободните общински терени, един от които е горецитираният имот. За някои е стартирана процедура за промяна на предназначението от жилищно строителство в зелени площи или детска градина.
